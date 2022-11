'Vroege Vogels' in de Kop van Schouwen

De 'Kop van Schouwen': een van de zeldzame uitgestrekte duingebieden in Zeeland waar je je echt op een eiland waant. Hier krijgt het zand vrij baan waardoor de stranden eindeloos lijken.

In de duinvalleien grazen Exmoorpony’s én damherten, en we zijn er net op tijd voor de spectaculaire bronst! In het oude ringstation wordt al 60 jaar onderzoek gedaan naar trekkende roodborstjes, goudvinken en winterkoninkjes. In het water is van dichtbij te zien waarom zeewier zo belangrijk is voor zowel dieren in zee als op het strand.

