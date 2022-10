'Vroege Vogels' bezoekt het Miljoenenlijntje

Het is een groene ader die door Zuid-Limburg loopt: het Miljoenenlijntje. De spoorweg van bijna honderd jaar oud vormt een lange strook die natuurgebieden aan elkaar verbindt.

Met zijn bielzen en stenen creëert hij een uniek leefgebied voor veel planten en dieren. Denk aan de rotskaardespin of de zwarte reuzenmier, die in Nederland alleen bij dit spoorlijntje te vinden zijn. Of de muurhooiwagen, die in de tunnels onder het spoor leeft. De kalkrijke bodem levert een rijk gebied met veel planten en insecten, de perfecte jachtgronden voor de grauwe klauwier.

'Vroege Vogels', zaterdag 8 oktober om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 2.