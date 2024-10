'Vroege Vogels' bezoekt het Mantingerveld in Drenthe

Een nieuw geluid galmt over het Mantingerveld in Drenthe: het getrompetter van de kraanvogel. Een kwart eeuw is hier gewerkt aan het verbinden en terugbrengen van natuur, nu heeft zelfs een kraanvogelpaar hun jong grootgebracht.

Herstelde heidevelden kleuren paars en in de mysterieuze jeneverbesstruiken schuilen vinkensoorten zoals de putter en groenling. Menno ontdekt hoe belangrijk oude bossen zijn voor de talloze bramensoorten die we in Nederland kennen en duikt in de diverse wereld van de loopkevers.

