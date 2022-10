Vrijdag pensioenspecial van 'Meldpunt': zorgen om nieuw pensioenstelsel

Kijkers van 'Meldpunt' maken zich grote zorgen over het nieuwe pensioenstelsel waarover de Tweede Kamer volgende week vergadert. Zij denken erop achteruit te gaan, en zitten met veel onduidelijkheden.

De Wet Toekomst Pensioenen moet 1 juli 2023 ingaan en is een voortvloeisel uit het in 2019 gesloten Pensioenakkoord. De nieuwe wet moet leiden tot een totaal ander pensioenstelsel met ingang van 1 januari 2027. 'Meldpunt'-kijkers Kees Zaaijer en Koos Voogt staan heel sceptisch tegenover het nieuwe pensioenstelsel. Het huidige stelsel behouden is volgens deze twee zeventigers geen optie. 'Maar er bestaat het grote gevaar dat we het kind met het badwater weggooien', zegt Zaaijer. En Voogt zegt: 'Het nieuwe stelsel is risicovol en bijna niet uitvoerbaar. Dat moet niet zomaar door de Kamer gejast worden.'

Eerlijke verdeling of niet?

De 1500 miljard euro aan pensioengeld moet verdeeld worden over 10 à 15 miljoen persoonlijke pensioenpotjes. Gaat die verdeling wel eerlijk? Als je het er niet mee eens bent, kan je dan nog bezwaar maken bij de rechter? Is deze administratieve monsterklus wel op tijd te klaren? De hoogte van de pensioenen wordt afhankelijk van de beleggingsresultaten. De pensioendeelnemers zijn vooral bang voor lagere pensioenen in dure tijden van hoge inflatie.

Toch zijn veel jongeren enthousiast over het nieuwe stelsel. Nikki Trip (23) en Vinay Gayadien (25) zijn juist blij dat er meer persoonlijke keuzevrijheid komt en dat het pensioen transparanter wordt.

Elles de Bruin peilt de pensioenstemming op straat en bespreekt de reportages met de studiogasten Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie (de koepel van 180 pensioenfondsen) en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

'Meldpunt', vrijdag 28 oktober om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.