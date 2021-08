Vrijdag in 'Nederland op Film': 't vroor dat 't kraakte

Vrijdag 13 augustus zendt MAX aflevering 6 uit van 'Nederland op Film'. Een programma gemaakt over en vooral dr Nederland. Een unieke documentaireserie, gemaakt met duizenden uren filmmateriaal van Nederlanders uit het gehele land. De presentatie is in handen van Wim Danils.

'Nederland op Film' is een serie die niet alleen gaat over Nederland en hoe dat veranderde: de serie is ook gemaakt dóór Nederland. Makers en mensen die voorkomen op de films komen aan het woord. Elke aflevering heeft een nieuw thema. Bij elkaar vormt de serie een bijzonder geschiedkundig document over het 'gewone' leven van onszelf, onze ouders en grootouders

Aflevering 6: 't Vroor dat 't Kraakte

Echt koude winters hebben we al lange tijd niet meer gehad. Winters met dikke pakken sneeuw, waarin we wekenlang konden schaatsen, en waarin de Elfstedentocht een serieuze optie was. In het tijdperk van de amateurfilm kwamen dergelijke winters veel vaker voor. De barre winters van vroeger waren bovendien een favoriet onderwerp voor de Nederlandse amateurfilmers. In deze aflevering van Nederland op film ziet de kijker dikke ijsvloeren, sneeuwpoppen, sneeuwballengevechten en andere winterpret. Films die laten zien hoe we met de auto over het IJsselmeer van Noord-Holland naar Friesland konden rijden. Maar ook met beelden van de overlast die zo’n winter kon veroorzaken, zoals dorpen die van de buitenwereld afgesloten raakten, spiegelgladde wegen en de bittere kou in onze slecht verwarmde huizen. Ook is er aandacht voor de zeer koude winters tijdens de oorlogsjaren.

