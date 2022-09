Vrijdag in 'Meldpunt': zorgkosten extra domper na opname in het buitenland

Wie tijdens een verblijf in het buitenland in het ziekenhuis belandt, heeft dubbel pech. Na de tegenslag van de opname, volgt de bittere pil van de gepeperde ziekenhuisrekening.

Zorgkosten hoger dan het behandeltarief in Nederland worden niet altijd vergoed. MAX Ombudsman Jeanine Janssen waarschuwt hiervoor in 'Meldpunt'.

Kerstin Bosman krijgt tijdens haar vakantie in de Dominicaanse Republiek een acute blindedarmontsteking. De operatie kost zo’n 17.500 euro en de arts in het lokale ziekenhuis gaat pas opereren als het geld is overgemaakt. Maar mevrouw Bosman is alleen verzekerd voor het bedrag dat de operatie in Nederland kost: zo’n 5.500 euro. Volgens verzekeraar IZZ/ VGZ en de ANWB Alarmcentrale moet mevrouw het geld zelf bij elkaar zien te sprokkelen. Pas nadat familieleden het geld hebben verzameld en overgemaakt, wordt ze geopereerd.

Ria van Alphen krijgt op vakantie in Frankrijk een ernstige bacteriële ontsteking aan haar been. Na zes dagen ziekenhuis ontvangt ze een rekening van ruim 9.000 euro. Hoewel zij wel goed is verzekerd voor spoedeisende hulp in het buitenland, wordt de declaratie door zorgverzekeraar Menzis afgewezen.

Elles de Bruin bespreekt dit onderwerp met Petra van Holst, directeur van Zorgverzekeraars Nederland en MAX Ombudsman Jeanine Janssen.

Verder in 'Meldpunt': het nieuwe pensioensysteem

De afgelopen weken is in de Tweede Kamer flink gedebatteerd over het nieuwe pensioensysteem. Hoe wordt de pensioenpot met 1.500 miljard euro verdeeld over zo’n tien miljoen individuele pensioenrekeningen? Gebeurt dat wel eerlijk? Ook wordt het pensioen flexibel. Zijn werkenden en gepensioneerden hierdoor straks overgeleverd aan de grillen van de beurskoersen?

'Meldpunt' ontving na een oproep diverse vragen van kijkers. Pensioendeskundige Theo Gommer en Anneke Sipkens van seniorenorganisatie ANBO beantwoorden die kijkersvragen en reageren op de grootste pensioenherverdelingsoperatie ooit.

'Meldpunt', vrijdag 23 september om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.