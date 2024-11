Vrijdag in 'Meldpunt': zo bereidt u zich voor op een crisis

De koning had het erover in de troonrede en minister Van Weel van Justitie en Veiligheid herhaalde het vorige week in de Tweede Kamer: neem voorzorgsmaatregelen voor als er in Nederland een crisis uitbreekt.

Heeft u voldoende in huis voor als de stroom, watervoorziening of het gas langdurig uitvalt? Hoe reëel is dit en wat heeft u daarvoor nodig?

Paul Moers maakt zich ernstige zorgen over de huidige situatie in de wereld. Niet zozeer om een grootschalige kernoorlog, maar wel om bijvoorbeeld een cyberaanval op ons stroomnetwerk. Mobieltjes en betaalpassen werken dan niet meer, winkels en tankstations sluiten en je kan thuis geen eten meer bereiden. Kortom, het kan de maatschappij flink ontwrichten. Meneer Moers heeft daarom allerlei spullen in huis gehaald, van vers water tot contant geld en van een oplaadbare radio tot noodvoedsel en extra benzine. 'Meldpunt' ondervroeg het MAX Opinie Panel hierover. Van de deelnemers is twee derde niet voorbereid op een crisissituatie, terwijl tachtig procent zich wél zorgen maakt dat er een crisissituatie komt. Elles de Bruin gaat langs bij een winkel in Utrecht die gespecialiseerd is in overleven en zelfredzaamheid. Zij praat hierover in de studio met Annelies van Vark, senior-adviseur van Defensie en Nicole van Batenburg van het Rode Kruis.

En verder in 'Meldpunt': acht weken opgesloten in flat door kapotte lift

Joke de Wit (78) woont op de eerste verdieping van een appartementencomplex, maar is al sinds september niet op straat geweest. Ze is slecht ter been en verplaatst zich buitenshuis in een trippelstoel. Via een plateaulift naast de trap komt ze met haar trippelstoel op de begane grond. Maar sinds september is de lift stuk en wordt maar niet gerepareerd. Mevrouw De Wit kan inmiddels al acht weken de deur niet uit en roept de hulp in van MAX Ombudsman Jeanine Janssen.

