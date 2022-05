Vrijdag in 'Meldpunt': Ziek door geluidsoverlast

Ongeveer een derde van de Nederlanders heeft structureel overlast van geluid. Naast vlieg- en wegverkeer is ook het continue brommende geluid van een warmtepomp of airconditioning voor velen een bron van ergernis. En soms zelfs in zo'n mate dat ze er ziek van worden.

Wat is hier aan te doen? Daarover gaat 'Meldpunt' op vrijdag 13 mei.

Bert Maas woont in Waalwijk aan een drukke weg. De vrachtwagens denderen de hele dag op vijftig meter afstand langs zijn huis. Hij wordt daar letterlijk ziek van. Alleen met alle ramen potdicht heeft hij rust, maar ontspannen in de tuin zitten, is er niet bij.

Ook Ineke Schoemaker (56) heeft last van lawaai en trillingen in en om haar huis. Door brommende warmtepompen en voorbij razend verkeer kan ze de slaap niet vatten. Het put haar uit, zowel fysiek als mentaal. Oordopjes helpen niet, aangepaste matrassen om trillingen tegen te gaan evenmin. Voor verhuizen heeft ze onvoldoende geld. Wat kan ze verder nog doen? 'Ik loop inmiddels bij een psycholoog. Ik heb een bal in mijn buik van de spanningen', zegt mevrouw Schoemaker. Hoe erg is de situatie bij mevrouw Schoemaker.

Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder gaat met ons op pad in Amersfoort, en laat zien wat de overheid doet om verkeerslawaai voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Elles de Bruin praat over geluidsoverlast met Fred van Woudenberg, hoofd afdeling Leefomgeving van GGD Amsterdam en geluidsdeskundige Ellen Moerman.

Recht op compensatie voor lage pensioenopbouw

Verder in 'Meldpunt' gepensioneerd spoormedewerker Roel van den Bosch (69) uit Heeze keek met zijn vrouw vorige maand naar 'Meldpunt' waarin werd getoond dat stellen die gelijktijdig pensioen opbouwden bij pensioenfonds Rail & OV (een fusie van de pensioenfondsen SPOV en SPF) recht hebben op compensatie voor een te lage pensioenopbouw. Meneer Van den Bosch is hiervan nooit op de hoogte gesteld door het pensioenfonds. MAX Ombudsman Rogier de Haan buigt zich over deze zaak en praat ons bij over de achterstallige pensioencompensaties van Rail & OV.

'Meldpunt', vrijdag 13 mei om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.