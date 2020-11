Vrijdag in 'Meldpunt': welke vitaminepillen zijn aan te bevelen?

Afgelopen week ontstond een run op pillen met vitamine D omdat het zou helpen om minder vatbaar te zijn voor corona. Welke vitaminepillen zijn een nuttige aanvulling op onze voeding? Maakt de prijs nog uit?

En is er een verschil tussen oplos-, kauw- en sliktabletten? Daarover en meer gaat 'Meldpunt' op vrijdag 6 november om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Baat het of schaadt het?

We weten best wat goed voor ons is. Genoeg slapen en bewegen, niet roken en matig met alcohol zijn. En bovenal: gezond en gevarieerd eten volgens de Schijf van Vijf. Een vitaminepil kan een aanvulling op dit gezonde leefpatroon zijn, vooral als het bovenstaande even niet lukt of als u vanwege leeftijd extra vitamines kan gebruiken. Maar kan het ook kwaad om vitamines bij te slikken?

Elles de Bruin kijkt bij drogisten en online wat er te krijgen is aan vitaminepillen. De prijzen lopen flink uiteen. Ze vraagt zich af of een duurdere vitaminepil ook meer bescherming biedt. Waar moet je op letten? En helpt een vitamine-D-pil nu wel of niet tegen corona? In de studio antwoorden van Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum.

Stille ramp

Nu het coronavirus weer oplaait en we midden in de tweede golf zitten wordt de ouderenzorg opnieuw hard geraakt. Ook verpleeghuis De Molenberg in Groenlo in de Achterhoek, waar op vrijwel elke afdeling een uitbraak is of is geweest. Welke maatregelen treffen zij om deze nieuwe 'stille ramp' te beteugelen? Hoe houden de bewoners, familie en zorgpersoneel de moed erin?

In de studio reageert Ronald Schmidt, bestuurder van de koepel van zorgorganisaties ActiZ en van zorgorganisatie Cordaan in Amsterdam.

Code oranje

De vriendinnen Ellen Coppis en Carin van de Warenburg boeken met vier andere personen bij reisbureau de VakantieDiscounter een 8-daagse reis naar Kreta. Maar na de boeking verandert de Nederlandse overheid het reisadvies voor Griekenland in code oranje: alleen noodzakelijke reizen, vakanties vallen hier niet onder. De stellen willen omboeken of annuleren en hun reissom terug ontvangen. Maar het reisbureau zegt dat code oranje slechts een negatief reisadvies is en geen reisverbod. MAX Ombudsman Jeanine Janssen verdiept zich in deze kwestie en probeert het reisbureau op andere gedachten te brengen.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 6 november om 19.20 uur op NPO 2.