Vrijdag in 'Meldpunt': Weggejaagd van de camping

Bezitters van chalets en stacaravans die een plek huren op een camping of vakantiepark klagen over gebrek aan rechten. Als campingeigenaren hun vakantiepark willen veranderen kunnen zij eenzijdig de huur verhogen, contracten aanpassen en bezitters van deze vakantiewoningen wegjagen. Kan dat niet anders?

Edwin en Esther Deuring kopen twee jaar geleden een chalet en huren een jaarplaats op de vakantiepark Hertenhorst in Beekbergen. Vorig jaar september wordt de camping verkocht. Edwin en Esther denken goed beschermd te zijn als huurder want de vorige eigenaar hanteerde de algemene voorwaarden van de Recron, de vereniging van recreatieondernemers. Maar de nieuwe eigenaar komt met eigen, nieuwe voorwaarden. De familie Deuring gaat niet akkoord en leidt verlies als zij hun chalet willen verkopen.

Op vakantiepark Hydepark in Doorn heeft Vera Lemm eveneens een probleem. Zij is de eigenaresse van een mooie bungalow op grond die zij huurt van het park. Maar zij voelt zich rechtenloos. De parkbeheerder bepaalt wat mag en wat niet mag. Hij kan na de contractperiode de grondhuur fors verhogen en als zij haar bungalow wil verkopen moet ze deze eerst aanbieden aan de beheerder. Die bepaalt de prijs. Met 300 a 400 andere eigenaren van chalets en stacaravans komt ze in actie voor meer invloed en rechten. Maar hebben zij juridisch gezien een poot om op te staan?

Elles de Bruin bespreekt dit met Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen en Annemieke Zerdoun van de ANWB.

Omboekkosten

Corrie Peters boekt een vliegticket van United Airlines bij D-Reizen om in april 2020 haar zoon in de Verenigde Staten bezoeken. Omdat die reis wegens corona niet kon doorgaan, boekt zij, na betaling van omboekkosten, om naar een jaar later: april 2021. Als ook die vlucht niet doorgaat, eist ze haar geld terug: 808 euro. Maar drie weken later is D-Reizen failliet. Mevrouw Peters hoort van United dat zij het geld al hebben terugbetaald aan D-Reizen. Hoe krijg zij nu haar geld terug? MAX Ombudsman Jeanine Janssen zoekt het uit.

