Vrijdag in 'Meldpunt': wees voorbereid op babbeltrucs aan de deur

Veertig procent van het MAX Opinie Panel heeft ermee te maken gehad: babbeltrucs. Oplichters die mensen op straat of bij de voordeur aanspreken met een geraffineerde smoes.

Hun doel: zoveel mogelijk geld of waardevolle spullen afhandig maken. De politie waarschuwt voor de nieuwste babbeltrucs in 'Meldpunt'.

Betty Wierda (63) krijgt aan de deur twee mannen die voor twintig euro de dakgoten van haar jaren 30 woning willen schoonmaken. Maar na inspectie van de goten en het dak, zeggen de mannen dat de nokvorsten loszitten en voor lekkage kunnen zorgen. Dit vastzetten kost 1.050 euro. Mevrouw Wierda moet direct beslissen. Ze voelt zich onder druk gezet en gaat akkoord. Het is een klassieke methode van oplichting, maar hoe kun je je daartegen wapenen? Elles de Bruin is aanwezig bij een weerbaarheidstraining. In de studio van 'Meldpunt' praat ze over de laatste trucs met Sybren van der Velden Walda, landelijk projectleider van de unit Woninginbraak-Heling-Senioren & Veiligheid bij de politie.

En verder: SVB kort gepensioneerde vanwege intensief mantelzorgen

Gepensioneerd verpleegkundige Lydi Goedee (80) zorgt al jaren voor Tom van der Koelen (67) die vanwege psychische problemen niet zelfstandig kan wonen. Meneer Van der Koelen woont bij haar in en via een persoonsgebonden budget krijgt mevrouw Goedee een vergoeding voor haar werk. Ze hebben geen relatie en daarom ontvangt mevrouw Goedee een alleenstaanden AOW. Maar als meneer ook AOW gerechtigd wordt, staat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op de stoep. Volgens de verstrekker van de AOW voeren meneer en mevrouw een gemeenschappelijke huishouding. En krijgen zij beiden onterecht een alleenstaanden AOW. De SVB vordert een bedrag van 1.859 euro terug. Mevrouw Goedee is het hier niet mee eens. Het feit dat zij al die tijd voor de heer Van der Koelen heeft gezorgd, betekent dat hij nooit een beroep heeft hoeven doen op alle voorzieningen voor begeleid wonen. Ze vindt dat ze wordt gestraft voor de zorg voor hem. MAX Ombudsman Rogier de Haan buigt zich over de kwestie.

'Meldpunt', vrijdag 26 januari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.