Vrijdag in 'Meldpunt': vraagtekens bij medische keuringen voor het rijbewijs

Is het nog wel nodig om ouderen die vijfenzeventig jaar oud worden medisch te keuren voor het rijbewijs? De keuringen zijn lopendebandwerk voor artsen en automobilisten, maar ze kosten geld en onnodig veel stress.

Onderzoekers naar verkeersveiligheid zien meer nadelen dan voordelen van de leeftijdsgebonden keuringen.

Nen van Ramshorst (74) is één van de tienduizenden automobilisten die medisch gekeurd moet worden voor het behoud van haar rijbewijs. Ze is zenuwachtig en ontevreden over de keuring, omdat ze bang is haar rijbewijs te verliezen. De arts stelt haar niet op haar gemak en ook kan ze door tegenlicht de visuskaart van de ogentest niet goed zien. Hierdoor moet ze opnieuw gekeurd worden, wat haar tachtig euro kost.

Cees Mooij (73) krijgt achter het stuur een black-out, waardoor hij op de verkeerde weghelft komt. Zijn vrouw naast hem geeft vervolgens een ruk aan het stuur, waardoor ze met auto en al in de sloot belanden. De politie twijfelt aan de rijvaardigheid van meneer Mooij en neemt zijn rijbewijs in. Het CBR wil dat meneer zich laat keuren. Hij belandt in een bureaucratische molen, met als slotsom dat bij drie keuringen, van in totaal bijna duizend euro, geen medische afwijkingen blijken. Desondanks geeft het CBR in zijn dossier aan dat de oorzaak van het ongeluk een eenmalige epileptische aanval was. Over twee jaar moet meneer, die dus niets mankeert, opnieuw gekeurd worden.

Ook onderzoekers van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zetten vraagtekens bij het nut van rijbewijskeuringen. Nergens is namelijk gebleken dat medische rijbewijskeuringen voor vijfenzeventigplussers de verkeersveiligheid vergroten. Sterker nog: als ouderen hun rijbewijs verliezen en daardoor op de fiets springen, is de kans op ongelukken een stuk groter.

Elles de Bruin praat in de studio van 'Meldpunt' over het nut en de uitvoeringen van rijbewijskeuringen met advocaat verkeersrecht Bert Kabel en Alex van Scherpenzeel van ouderenbond ANBO-PCOB.

En verder: 666,66 euro boete betalen voor bellen met de huisartsenpost

Jettie Westenbroek voelt zich het afgelopen voorjaar een aantal keren niet lekker. Omdat dit buiten kantooruren is, belt ze met de huisartsenpost. Tot haar grote schrik rekent haar provider, Odido, voor twee van deze belletjes maar liefst € 666,66. Mevrouw Westenbroek weigert de factuur te betalen waarop zij wordt afgesloten. MAX Ombudsman Jeanine Janssen onderzoekt de zaak.

'Meldpunt', vrijdag 27 december om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.