Vrijdag in 'Meldpunt': voorrang bij vaccinatie kankerpatiënt geweigerd

KankerpatiŽnten die verzwakt zijn vanwege hun ziekte en de chemo vragen tevergeefs om voorrang bij vaccinaties tegen corona. Artsen en GGD werken hier niet aan mee. Een harde boodschap voor patiŽnten waarvan de levensverwachting soms nog maar kort is.

Zij willen de tijd die ze nog hebben doorbrengen met dierbaren. Dit is te zien in 'Meldpunt' op vrijdag 23 april om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Martine Trommel (67) heeft uitgezaaide borstkanker en wacht met smart op haar vaccinatie. Ze behoort niet tot de door de Gezondheidsraad opgestelde uitzonderingcategorieën die met voorrang gevaccineerd worden, zoals patiënten met obesitas en mensen met het syndroom van Down. Mevrouw Trommel mijdt drukte omdat ze door haar chemokuur extra kwetsbaar is voor besmetting met het coronavirus. Ze probeert van haar artsen een brief te krijgen om sneller gevaccineerd te kunnen worden. Die wordt niet afgegeven. En als ze belt met de GGD hoort ze dat ze moet afwachten.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) pleit voor vaccinatie van alle kankerpatiënten voor eind april. Al maanden probeert de federatie honderdduizend kankerpatiënten versneld gevaccineerd te krijgen. ‘Ons geduld is op’, zegt Irene Dingemans van de NFK. Over het vaccinatiebeleid praat Elles de Bruin met Jaap Donker, GGD directeur Publieke Gezondheid en huisarts Toosje Valkenburg.

Pas op waardeoverdracht pensioen!

En verder in 'Meldpunt': de risico’s van een waardeoverdracht van het ene naar het andere pensioenfonds. Wie is gewisseld van baan heeft soms bij meerdere pensioenfondsen een oudedagsvoorziening opgebouwd. Wie opgebouwd pensioen van het ene naar het naar fonds wil overdragen, loopt risico’s. De inmiddels overleden echtgenoten van Manja Benavente en Liduien Robeers lazen niet de kleine lettertjes waardoor hun nabestaanden geen recht op hun pensioen hebben.

In 'Meldpunt' MAX Ombudsman Rogier de Haan over de vraag of een waardeoverdracht van pensioen verstandig is, wanneer het wel en niet mag en waar u goed op moet letten bij pensioenoverdracht.

'Meldpunt', vrijdag 23 april om 19.20 uur op NPO 2.