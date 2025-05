Vrijdag in 'Meldpunt': vervolgserie over de vergrijzing van Nederland

Omroep MAX maakt een vervolg op de crossmediale serie 'De Toekomst is Grijs', over de vergrijzing van Nederland. De aftrap hiervan is aanstaande vrijdag in 'Meldpunt'.

Nederland vergrijst in rap tempo, in 2040 telt ons land zo'n vijf miljoen 65-plussers: een kwart van de samenleving. De helft daarvan is zelfs 75 jaar of ouder. Dit heeft grote gevolgen voor de samenleving: torenhoge zorgpremies en immense personeelstekorten. Hoe gaat Nederland dit aanpakken?

In 'Meldpunt' is vrijdag de aftrap van het vervolg van 'De Toekomst is Grijs', het crossmediale project - podcast, tv-serie en debat - dat vorig jaar werd uitgezonden bij MAX. Hoewel al sinds de babyboom in de jaren 50 bekend is dat de vergrijzing eraan komt, lijkt het erop dat Nederland onvoldoende voorbereid is op de grijze golf. En dat is niet zo gek, want vergrijzing is geen populair onderwerp.

De gevolgen zijn nu al te zien: lange wachttijden voor verpleeghuizen en een vastlopend zorgstelsel. Volgens socioloog Tanja Traag zijn op dit moment vooral grensregio's zoals Zeeland en Oost-Groningen de klos. Ze vertelt: 'Het voorzieningenniveau past zich aan en een regio die vergrijst is, is minder aantrekkelijk voor het jonge gezin.'

Volgens econoom Mathijs Bouman is de vergrijzing een groot probleem en zal het ook aan de economie te merken zijn. 'Steeds meer mensen gaan met pensioen en er komen minder schoolverlaters bij. Dus hetzelfde werk moet door minder mensen worden gedaan. Dat lukt alleen als je actief gaat robotiseren en computers gaat inzetten. Dat moet Nederland gaan doen, maar daar schiet je niet echt mee op', aldus Bouman. Er is geld nodig, maar hoe gaat Nederland dit aanpakken? En kan de vergrijzing ook iets opleveren?

In de studio praat Elles de Bruin verder met hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Redacteur Jantine Stoel vertelt hoe het crossmediale project 'De Toekomst is Grijs' eruit komt te zien en hoe kijkers de inhoud mee kunnen bepalen.

'Meldpunt', vrijdag 9 mei om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.