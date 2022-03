Vrijdag in 'Meldpunt': vastlopende ouderenzorg vraagt om drastische maatregelen

Het is al jaren een probleem en het wordt alleen maar nijpender: personeels- en ruimtegebrek in de ouderenzorg. Daar komt nu bij dat door de vergrijzing steeds meer ouderen zorg nodig hebben en tegelijkertijd veel zorgmedewerkers met pensioen gaan of ziek zijn.

Wat verwacht de zorgsector van de kersverse minister van langdurige zorg om het tij te keren? 'Meldpunt' spreekt hierover met zorgmedewerkers op vrijdag 18 maart om 20.05 uur bij MAX op NPO 2.

Complexer

De wachtlijsten voor langdurige verpleging en verzorging zijn het afgelopen halfjaar flink opgelopen tot ruim 18.000 wachtenden in januari. Sylvie Peeters verleent in Roosendaal thuiszorg aan de familie Rijsdijk. Zij merkt dat het iedere maand drukker wordt en de tijd om zorg te verlenen beperkter. Haar manager Gerben Janssen van Thuiszorg West-Brabant heeft moeite om de roosters rond te krijgen.

De ouderenzorg wordt al jaren gekenmerkt door een hoog ziekteverzuim, vooral door de hoge werkdruk. Daar is de afgelopen twee jaar corona bovenop gekomen. En daar weer bovenop komt dat het werkveld vergrijst: veel zorgmedewerkers gaan de komende jaren met pensioen. Tegelijkertijd wordt het werk in de thuiszorg complexer en zwaarder. Dementerende ouderen blijven, naar wens van het kabinet, langer zelfstandig thuis wonen. Zoals Joke die het niet langer redt met alleen de ondersteuning van haar dochter en mantelzorger Petra en ook thuiszorg aanvraagt.

Ook in de zorginstellingen piept en kraakt de ouderenzorg merkt Wilma Schutte van verpleeghuis De Vloet in Oisterwijk. Ze vertelt dat mantelzorgers en familieleden moeten bijspringen en dat zorg wordt 'afgeschaald', wat neerkomt op bijvoorbeeld minder vaak douchen en dat bewoners ondanks hun beperking zelf naar het toilet moeten gaan.

Desondanks is het kabinet van plan om 400 miljoen euro te besparen op verpleeghuiszorg. Sinds januari mag minister Conny Helder aan de knoppen van de langdurige zorg draaien. De zorgsector vraagt haar om drastische maatregelen, waaronder meer loon en minder wantrouwen. Elles de Bruin spreekt hierover met Anneke Westerlaken van de branchevereniging van zorgorganisaties Actiz.

Doe belastingaangifte!

En verder in 'Meldpunt': belastingaangifte kan lonen loont, ook als u geen aangifte hoeft te doen. Daar zijn Cees en Gerda van Dijk uit Hazerswoude-Rijndijk ook achter gekomen. Jarenlang doet alleen meneer aangifte, omdat zijn vrouw niet werkt en ook omdat alleen hij dit via een brief van de Belastingdienst opgedragen krijgt. Dat blijkt een verkeerde gedachte. Mevrouw heeft namelijk recht op loonheffingskorting, die kan oplopen tot 2888 euro per jaar. Nu het stel die jarenlang heeft misgelopen, proberen ze die alsnog te ontvangen. Maar de Belastingdienst gaat niet verder terug dan vijf jaar. MAX Ombudsman Rogier de Haan legt uit hoe dit werkt en licht het nut van aangifte toe.

'Meldpunt', vrijdag 18 maart om 20.05 uur op NPO 2.