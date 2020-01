Vrijdag in 'Meldpunt': Van het gas af, of toch nog even niet?

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Wie een CV-ketel op gas heeft die aan vervanging toe is, staat voor de vraag: kies ik nog een keertje voor gas of schakel ik nu over op een alternatief? Zoals een warmtepomp of infraroodverwarming.

Een schoner milieu willen we allemaal, maar moet u daarvoor tienduizenden euro’s investeren? Vragen en antwoorden in 'Meldpunt' op vrijdag 31 januari om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Harm Bosch (75) woont in een tweeondereenkapwoning uit de jaren dertig, die volgens hem moeilijk te isoleren is. Zijn woning is ook niet geschikt voor zonnepanelen. Met zijn gasketel van acht jaar oud blijft hij zitten waar hij zit. 'Dat we van het gas af moeten wordt ons opgedrongen, vooral door de linkse hoek', zegt Bosch.

Rik en Milda Mooi zijn vijftigers en wonen een paar kilometer verderop, ook in een jaren dertig huis. Zij zijn juist voorlopers in verduurzaming. Hun dak is bedekt met zonnepanelen en de warmte in huis komt van een luchtwarmtepomp. Dat maakt hun huis energieneutraal. Na vijftien jaar zijn hun investeringen terugverdiend en besparen zij maandelijks 200 euro. Kan dit in ieder huis? Is dit een grote verbouwing waard?

In de studio reageren Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis en Wigger Verschoor van ThuisBaas, die vanuit de stichting Urgenda huizen energieneutraal willen maken.

CBR

En MAX Ombudsman Jeanine Janssen duikt in een CBR-probleem. Bestuurders die vanwege het gebrek aan keuringsartsen, dankzij een coulanceregeling een jaar langer mogen rijden met hun verlopen rijbewijs, hebben een probleem. Zij mogen hiermee niet in het buitenland rijden. In de grensstreken is dat een fikse beperking, maar ook voor mensen die een vakantie hebben geboekt. Commentaar komt van Manon Vanderkaa van ouderenbond KBO-PCOB.

