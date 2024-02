Vrijdag in 'Meldpunt': ruzie om mantelzorg

Door mantelzorg komen familieverhoudingen soms onder hoge druk te staan. Wie van de kinderen verleent dagelijks hulp aan pa of ma? En wie doet de financiŽn? Vaak zijn de taken niet gelijk verdeeld en ontstaat ruzie.

Marloes* (61) zorgt al jaren voor haar vader. Zo doet ze zijn boodschappen, kookt, maakt het huis schoon en regelt de financiën. Haar zus en zwager helpen niet mee. Zelfs niet nadat Marloes een hartaanval krijgt en moet revalideren. Haar zus heeft nooit tijd, want ze is druk met haar eigen zaak. De mantelzorg drijft een wig tussen de twee zussen. Omdat ze zelf niet op tv wil, vertolkt een actrice het verhaal van Marloes.

Toename gezinnen die hulp zoeken

Charlotte Verbraak is twintig jaar mediator. Zij ziet een toename van gezinnen die hulp zoeken bij het oplossen van conflicten. Volgens Verbraak is de oorsprong van de ruzies vaak terug te voeren naar de oorspronkelijke onderlinge verhoudingen binnen het gezin. 'Het gedrag komt voort uit gemis van erkenning en waardering van broer, zus of ouder. Als je dat begrijpt, kan je rekening met elkaar gaan houden en afspraken maken', aldus Verbraak. Elles de Bruin praat in de studio van Meldpunt door over ruzie om mantelzorg met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en Mieke Schouten, seniorencoach van Omroep MAX.

En verder: kuilvorming in bed van Auping. Mag dat?

Matheus Orbons en zijn vrouw kopen in 2011 voor achtduizend euro een bed van Auping, type Superbox, bij het beddenbedrijf Berden. Na twaalf jaar koopt het echtpaar twee nieuwe matrassen en toppers met een aanschafwaarde van 3.700 euro. Maar ineens liggen ze niet meer comfortabel: ze liggen in een kuil. Zowel het beddenbedrijf als Auping komen niet met een oplossing. Meldpunt schakelt beddendeskundige André Vink in. Heeft de familie Orbons een punt? MAX Ombudsman Jeanine Janssen komt met haar oordeel in 'Meldpunt'.

'Meldpunt', vrijdag 16 februari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.