Vrijdag in 'Meldpunt': risico's van alcohol worden onderschat

Een glas alcohol drinken is gevaarlijker voor de gezondheid dan gedacht. Zo neemt bijvoorbeeld bij vrouwen de kans op borstkanker fors toe.

Waarom is het dagelijks gebruik van alcohol met deze gezondheidsrisico’s nog normaal in onze samenleving? Naar aanleiding van de nieuwe MAX-podcast 'Bezopen', die vanaf aankomende vrijdag te beluisteren is, staat Meldpunt deze week geheel in het teken van alcohol.

Sigrid de Jong-Zeijlmaker (64) dronk met haar man dagelijks een glaasje wijn. Totdat ze borstkanker kreeg en haar oncoloog wees op het verband met alcohol. Sindsdien drinkt het stel alleen bij hoge uitzondering.

Alcohol heeft een prominente rol in onze samenleving. Dat ziet ook communicatiewetenschapper Hanneke Hendriks. Vaak wordt het geassocieerd met plezier en ontspanning, terwijl de donkere keerzijde buiten beeld blijft. De communicatiewetenschapper ziet influencers mensen aanzetten tot drinken en pleit voor een verbod op drankreclame op social media. Maar is het aan de overheid om ons alcoholgebruik terug te dringen, of is dat een keuze die de burger zelf moet maken? Elles de Bruin bespreekt dit in de studio van 'Meldpunt' met Maag-Darm-Leverarts Yvo Kortmann, voormalig huisarts Sigrid Sijthof van Kick Your Habits en Ninette van Hasselt van het Trimbos-Instituut.

