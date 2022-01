Vrijdag in 'Meldpunt': Rekeningen dierenarts rijzen de pan uit

Rekeningen van dierenklinieken gaan door het dak. Zeker als een huisdier 's avonds of in het weekend hulp nodig heeft, loopt de rekening al snel in de duizenden euro's.

Huisdiereigenaren zijn verrast maar zwichten voor de druk van klinieken en de liefde voor hun huisdier. Waar ligt de grens? Daarover gaat 'Meldpunt' op vrijdag 7 januari.

Ton en Manja de Heij laten hun zieke, vijfjarige hond Sam controleren in een dierenkliniek van de keten AniCura. Bij binnenkomst moet direct 550 euro gepind worden als aanbetaling. In eerste instantie worden de kosten voor de behandeling geschat op 2000 euro. Alleen pakt de rekening uiteindelijk twee keer zo hoog uit als eerder voorspeld: bijna 4000 euro. Het was de keuze: of dit betalen of Sam laten inslapen. Het stel vindt dat misbruik wordt gemaakt van hun dierenliefde.

Carola Zuijderduijn meldt zich op een zaterdagavond met haar zieke kat De Witte bij een AniCura-kliniek. Bij de intake moet ze tekenen voor de kosten van het maken van een echo en bloedonderzoek: tussen de 1200 en 1500 euro. Haar poes blijkt een stoelviltje te hebben ingeslikt. Hij is er zo slecht aan toe dat hij direct wordt opgenomen en nog diezelfde avond wordt geopereerd. Dinsdag kan de kat weer mee naar huis, maar pas na betaling van bijna 6000 euro. Alleen al voor een nachtje verblijf in de kliniek wordt ruim 200 euro gerekend. Mevrouw Zuijderduijn schrikt van deze enorme bedragen. Ze vindt dat het ontbreekt aan transparantie over de kosten.

In de studio spreekt Elles de Bruin over buitensporige dierenkliniekrekeningen met Frank Wassenberg, kamerlid voor Partij voor de Dieren en Wencke van der Meijden, directeur AniCura Nederland.

Cruisereis in coronatijd

Verder in 'Meldpunt': onduidelijkheid over coronavoorwaarden van cruiseorganisaties. André Jagmohan en Nadia Ellis boeken afgelopen zomer een reis bij CruiseReizen.nl. Het stel heeft corona gehad en één vaccinatie. In Nederland geldt dat dan als volledig gevaccineerd. Maar bij deze reis is de rederij Norwegian Cruise Lines, vertrekt het schip uit het Spaanse Barcelona en gaat varen onder Amerikaanse vlag. Eén reis waarbij vier landen zijn betrokken met allemaal verschillende coronavoorwaarden. Nadat het stel naar Barcelona is gevlogen worden ze aan boord geweigerd omdat zij niet twee prikken hebben gehad. MAX Ombudsman Jeanine Janssen onderzoekt of zij recht hebben op een schadevergoeding.

'Meldpunt', vrijdag 7 januari om 20.05 uur bij Omroep MAX op NPO 2.