Vrijdag in 'Meldpunt': pleidooi voor prostaatcontrole binnen bevolkingsonderzoek

Net als vrouwen van boven de vijftig jaar moeten ook mannen eens in de twee drie jaar opgeroepen worden voor een bevolkingsonderzoek. Zoals vrouwen op borstkanker worden gecontroleerd moet dat gebeuren bij mannen op de prostaat, concludeert een Europese studie.

Toch zijn veel Nederlandse urologen hierop tegen, blijkt uit de komende uitzending van 'Meldpunt'.

De Europese Commissie wil dat mannen periodiek gecontroleerd worden op prostaatkanker. In Nederland sterven elk jaar ongeveer 3.000 mannen aan prostaatkanker. Screenen zou 20 tot 35 procent sterfgevallen schelen. Harry de Koning, hoogleraar Evaluatiescreening van Erasmus MC werkte mee aan de Europese studie. Hij vindt de onderzoeksresultaten dusdanig positief 'dat er nu echt iets moet gebeuren.'

Prostaatscreening via bevolkingsonderzoek zou Berrie van der Heide (60) mogelijk hebben geholpen. Bij hem werd prostaatkanker laat vastgesteld met als gevolg dat het nu is uitgezaaid. Hij is groot voorstander van bevolkingsonderzoek.

De beroepsvereniging van urologen (NVU) is tegen een bevolkingsonderzoek op prostaatkanker. Zij betwijfelen of er minder mannen door sterven en stellen dat de kosten en schade na een prostaatoperatie niet opwegen tegen de voordelen.

De Prostaatkankerstichting is voor een veel actievere screening op prostaatkanker. Elles de Bruin spreekt hierover met Kees Vos van deze patiëntenorganisatie en met uroloog Arjen Noordzij.

En verder: gesteggel om verzekering oude brommer

Ad de Rouw en zijn vrouw Han Weijters bezitten een Batavus Batavette Mini: een klassieke brommer uit de jaren zestig. Jaarlijks zijn ze zo’n vijftig euro kwijt aan de verzekering. In oktober krijgen ze een brief van Amstelgeld & Assurantiën. Amstelgeld zegt de tussenpersoon te zijn van het echtpaar. Het bedrijf wil dat het echtpaar een incassomachtiging tekent voor een serviceabonnement. Kosten: 4,95 euro per maand. Doet het echtpaar niets, dan moeten ze in één keer het totale jaarbedrag betalen. In beide gevallen zijn ze meer geld kwijt aan dit ’serviceabonnement’ dan aan de brommerverzekering zelf. Het echtpaar is hier niet van gediend, en schakelt MAX Ombudsman Rogier de Haan in.

'Meldpunt', vrijdag 21 oktober om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.