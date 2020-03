Vrijdag in 'Meldpunt': ouderzorg in coronatijden

De ouderenzorg worstelt met de gevolgen van het coronavirus. Ouderen zijn extra kwetsbaar en personeel probeert met beperkte middelen en strenge voorzorgsmaatregelen het beste beentje voor te zetten.

Hoe loopt het bij de wijkzorg en de apothekers? Dat is te zien in een extra lange live-uitzending van 'Meldpunt', vrijdag 20 maart om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Eline van Wijngaarden is wijkverpleegkundige in Veenendaal en bezoekt haar cliënte, de 78-jarige Trix van Essen. Zij is minder mobiel, snel vermoeid en komt maar weinig buiten. Nu helemaal. Daarnaast is haar zorg teruggeschroefd van drie keer naar slechts één contactmoment per week. Hoe redt zij zich nu wordt aangeraden zo min mogelijk met anderen in contact te komen?

Gelukkig is er zoiets als de Luisterlijn voor ouderen die geïsoleerd raken naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus. Jaarlijks voeren 1500 vrijwilligers in totaal zo’n 300.000 gesprekken met mensen die zich angstig of eenzaam voelen. Tessa (49) is in het dagelijk leven militair bij de luchtmacht, maar in haar vrije tijd één van die vrijwilligers bij de Luisterlijn. We spreken haar over de telefoontjes van de afgelopen week.

En we gaan langs bij apotheker Aris Prins in Apotheek Duindorp in Den Haag. Zijn de zorgen om medicijngebrekken terecht? Of kan hij zijn klanten gerust stellen? Welke maatregelen zijn nodig om de komende weken zo veilig mogelijk te werken.

In de studio reageert Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB. En neuropsychloog Margriet Sitskoorn duidt ons gedrag in crisistijden en geeft tips om om te gaan met coronastress.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 20 maart om 19.20 uur op NPO 2.