Vrijdag in 'Meldpunt': opnamestop in verpleeghuizen door gebrek aan zorgpersoneel

Niet alleen in de ziekenhuizen is het personeelsgebrek nijpend, ook in de ouderenzorg. Sommige verpleeghuizen nemen geen nieuwe bewoners meer op omdat er onvoldoende personeel is om goede zorg te verlenen. Dat is vrijdag te zien in 'Meldpunt'.

Al jaren is er een tekort aan personeel in de ouderenzorg. Door bezuinigingen in het vorige decennium kozen veel verzorgenden een ander beroep. De hoge werkdruk, onregelmatige diensten en de relatief lage beloning maken het beroep ook minder aantrekkelijk. Daar komt nu bij dat het vergrijsde personeel in de zorg uitstroomt vanwege pensioen. Tel daar het ziekteverzuim door corona bij op en uitval vanwege de zomervakantie en het personeelsdrama in de ouderenzorg is compleet. Roosteraars krijgen de werkschema’s niet meer gevuld. Zelfs niet met uitzendkrachten en duurdere ZZP’ers. Bij tientallen verpleeghuizen is de rek er uit. Zij hebben besluiten om kamers, die na een overlijden vrijkomen, voorlopig niet op te vullen met nieuwe bewoners.

Lefgozers

De verpleeghuissector probeert het beroep wel aantrekkelijker te maken. Zorginstelling Van Neynsel uit Den Bosch heeft het ‘Lefgozersproject’ opgezet. De opleiding tot verzorgende is van drie jaar gehalveerd tot anderhalf jaar en toch op hetzelfde niveau gebleven. Voorwaarde is wel dat de deelnemers zij-instromers zijn met werkervaring, soms in een andere sector.

Over de opnamestop in verpleeghuizen praat Elles de Bruin met José van Vliet van ActiZ, de koepel van zorgorganisaties. Bianca Buurman, bestuursvoorzitter van V&VN, de beroepsvereniging van verzorgenden en verpleegkundigen reageert op het Lefgozersproject en vertelt wat er in haar ogen meer moet gebeuren om de personeelscrisis in de zorg aan te pakken.

Wajong

Verder in 'Meldpunt': Martijn Beekhuijsen (41) is slechtziend en leeft van een Wajong-uitkering en het inkomen uit de 15 uur per week die hij werkt bij Albert Heijn. Eind vorig jaar ontvangt hij een coronabonus van 229 euro. Maar hiervan genieten kan hij niet want uitkeringsinstantie UWV verrekent het extraatje met zijn uitkering. Martijn vindt dit oneerlijk en voelt zich achtergesteld bij zijn collega’s die geen Wajonger zijn. MAX Ombudsman Rogier de Haan onderzoekt de zaak en haalt verhaal bij UWV en Albert Heijn.

