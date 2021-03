Vrijdag in 'Meldpunt': oplopende drukte in ziekenhuis Erasmus MC

Het is aanpoten in het grootste ziekenhuis van Nederland, het Erasmus MC in Rotterdam. Op de IC en de corona-afdeling zijn bijna alle bedden bezet.

'Meldpunt' loopt mee met twee verpleegkundigen en spreekt patiënten. 'Ze hebben het druk, heel druk', zegt een patiënt in 'Meldpunt' op vrijdag 26 maart om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Op de ziekenhuisgang knipperen bij veel kamers rode lampjes, als teken dat de patiënten in die kamers om hulp vragen. Verpleegkundigen werken hard om het bij te benen. Het is één van de beelden die het zorgpersoneel op verzoek van Meldpunt in een paar dagen tijd op camera vastlegt. En ook het continue omkleden naar beschermende kleding voor patiënten in quarantaine. Personeel spreekt over de impact van het verlies van patiënten. 'We hadden een vrouw van 34 jaar die op de afdeling overleed', zegt verpleegkundige Ricardo de Borst. 'Het doet pijn als je ziet dat zo’n jong gezin de moeder verliest.'

Patiënt Marianne de Vriend zegt: 'Ik lig aan het zuurstof, omdat ik moeite heb met ademen. Dat heeft zo’n impact. Dan zie ik ze buiten dicht op elkaar demonstreren, dan denk ik: zij moeten eens weten wat het inhoudt.'

En 'Meldpunt' gaat een jaar later langs bij ex-patiënt Sharita Horyon. Vorig jaar tekende zij op haar ziekbed haar testament, uit angst om het niet te redden. Gelukkig is ze er nog. Maar nog dagelijks leeft zij met de gevolgen van corona.

Longarts Leon van den Toorn van het Erasmus MC praat Elles de Bruin bij over de situatie in het ziekenhuis en de vorderingen van het onderzoek naar corona.

Youfone

En verder: wanneer gaat de bedenktijd in voor een afgesloten internet- en televisieabonnement van Youfone? Mattijs Smit ziet via een vergelijkingssite dat Youfone voordeliger is dan zijn huidige aanbieder en stapt over. Maar pas als het modem is geïnstalleerd, blijkt dat hij hiermee geen Netflix op zijn tv kan kijken. Als hij daarop zijn abonnement opzegt, hoort hij dat de bedenktijd voorbij is en hij niet meer van het abonnement af kan. Klopt dat wel? MAX Ombudsman Jeanine Janssen buigt zich over de kwestie.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 26 maart om 19.20 uur op NPO 2.