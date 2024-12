Vrijdag in 'Meldpunt': medicijnen op rantsoen

Apotheekmedewerkers dreigen met stakingen voor meer loon en minder stress op de werkvloer. Hun werkdruk is vooral hoog vanwege het tekort aan medicijnen. De tekorten zijn zo groot dat gangbare medicijnen op rantsoen worden gezet.

Waar komt dat tekort vandaan en wat is hieraan te doen? Het is te zien in 'Meldpunt' op vrijdag 20 december om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

Jane Ester (65) is sinds haar negende jaar diabeet. Daarnaast heeft ze beenmergkanker die onder controle blijft door medicatie. Mevrouw Ester gebruikt een insulinepomp die constant haar bloedsuiker reguleert. Momenteel zijn er grote tekorten aan het massaal voorgeschreven insulinemiddel Novarapid. Mevrouw Ester gebruikt hiervan vijf ampulflesjes per maand, maar krijgt een tijdlang hooguit één flesje per keer mee. Apotheekmedewerkers hebben hun handen vol aan klanten die boos zijn omdat ze niet meer medicatie meekrijgen of een ander merk dan ze gewend zijn, zo vertelt Brenda Dorenbos van een apotheek in Zandvoort. Elles de Bruin spreekt hierover in de studio van 'Meldpunt' met Anke Lambooij van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Aris Prins van apothekersorganisatie KNMP en Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland.

En verder: ING weigert spaarbankboekjes te verzilveren

Wiebe Elzinga vindt in de oude secretaire van zijn overleden moeder een vergeten spaarbankboekje met een waarde van zo’n 508 gulden, gespaard bij wat nu ING is. Als hij dit wil opnemen, krijgt hij van ING nul op rekest. MAX Ombudsman Rogier de Haan is het hier niet mee eens en haalt verhaal bij de bank.

'Meldpunt', vrijdag 20 december om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.