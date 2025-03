Vrijdag in 'Meldpunt': leeftijdsdiscriminatie probleem voor ouderen

Bijna één op de drie 65-plussers heeft de afgelopen vijf jaar discriminatie ervaren vanwege zijn of haar leeftijd. Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Senioren Panel, in opdracht van ANBO-PCOB. Leeftijdsdiscriminatie is verboden, maar de wet laat het toch toe.

Zo mogen verzekeraars bijvoorbeeld oudere autobestuurders hogere premies laten betalen. Hoe kan dit?

Wim Boer (77) koopt in 2024 een Mercedes GLC. Maar bij diverse verzekeringsmaatschappijen wordt hij als nieuwe klant geweigerd. De reden is het motorvermogen van 400 pk in combinatie met de leeftijd van meneer. Met andere woorden: de auto rijdt voor de senior te hard. En als meneer mee wil op een zeilvakantie wordt hij vanwege zijn leeftijd in combinatie met diabetes geweigerd. Volgens de scheepsarts is het risico te groot om meneer op het schip mee te nemen. Meneer Boer voelt zich gediscrimineerd vanwege zijn leeftijd.

Zowel de respondenten van het MAX Opiniepanel als de respondenten van het Nationaal Senioren Panel ervaren regelmatig ouderendiscriminatie. Waarom mag een bedrijf of instantie een oudere vanwege zijn leeftijd uitsluiten en wat doet de politiek aan dit probleem?

Elles de Bruin praat hierover in de studio van 'Meldpunt' met Anneke Sipkens van ouderenbond ANBO-PCOB en Harmen Krul, Tweede Kamerlid van het CDA.

En verder: Energiewacht int maandenlang onterecht huur voor boiler

Als Annie Hovestad-Van Marle (98) in 2022 de huur van haar appartement opzegt, heeft ze niet in de gaten dat de huur van de boiler bij Energiewacht doorloopt. Daar komt haar zoon Martien een jaar later achter, als hij de bankafrekeningen van zijn moeder bekijkt. Maar nadat hij per mail de huur opzegt, blijft Energiewacht geld afschrijven. Zelfs als de nieuwe huurster van het appartement aangeeft dat zij degene is die de huur voor de boiler moet betalen. MAX Ombudsman Jeanine Janssen duikt in deze zaak en probeert voor mevrouw Hovestad-Van Marle de te veel betaalde huur terug te krijgen.

