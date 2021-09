Vrijdag in 'Meldpunt': Leeftijdsdiscriminatie door banken en verzekeraars

Banken en verzekeraars laten klanten boven een bepaalde leeftijd niet langer diverse financiële producten afnemen. Zelfs als deze klanten jarenlang premie hebben betaald, nauwelijks declareerden en een prima banksaldo hebben.

Mag dat zomaar? Seniorenorganisatie KBO-PCOB spreekt van leeftijdsdiscriminatie en verzamelt klachten.

Carli den Oudsten (78) was verontwaardigd toen ze geen allriskverzekering meer kreeg voor haar auto. 'Het vermogen van de auto, in combinatie met uw leeftijd is te hoog', zegt haar verzekeraar Allianz Direct.

André (71) en Marijke Timmermans (68) betalen 44 jaar lang netjes premie voor een ongevallenverzekering. Verzekeraarsmakelaar AON stuurde hen onlangs een brief waarin staat dat de verzekering vervalt als meneer Timmermans 75 jaar wordt. Meneer Timmermans vindt het schandalig dat hij zo wordt afgeserveerd vanwege zijn leeftijd. Ook Alice van Gilst (70) merkt dat ze door bedrijven gediscrimineerd wordt vanwege haar leeftijd. Van creditcardbedrijf ICS hoort mevrouw van Gilst dat ze na haar 75ste verjaardag geen doorlopend krediet meer mag hebben. Van Gilst: 'Dus zodra je 75 wordt, ben je kennelijk handelingsonbekwaam en onbetrouwbaar.'

MAX Ombudsman Rogier de Haan ontvangt geregeld dit soort meldingen. 'Het maakt banken niet uit hoe lang je al klant bent en wat je betaalgedrag is. Je leeftijd is allesbepalend. Hetzelfde geldt voor veel verzekeraars: de klant is een nummer. Wordt dat nummer te hoog, dan wil de verzekeraar je niet meer hebben. Als oudere klant word je gezien als een risico en te veel gedoe.' Presentator Elles de Bruin spreekt hierover met Rogier en met Gusta Willems van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Gevaarlijk

Verder in 'Meldpunt': het oplopende gebrek aan laadpalen voor elektrische auto’s. Mieke van der Ploeg gaat mee met haar tijd en bestelt een splinternieuwe elektrische auto. Groot is de teleurstelling als de gemeente Zeist haar aanvraag voor een laadpaal op een parkeerplaats op haar eigen terrein afwijst.

Bernadette van den Hoek kan vanwege een beperking niet ver lopen. Maar haar gemeente, de Utrechtse Heuvelrug, wil geen toestemming geven voor laadpaal bij haar huis. Nu rommelt ze zelf wat aan met verlengsnoeren. Paul de Waal, woordvoerder van autobrancheorganisatie BOVAG spreekt van een gevaarlijke situatie en roept in 'Meldpunt' op tot snelheid met het plaatsen van laadpalen. Stan Berings van accountantsbedrijf PwC Nederland vertelt dat dit zes keer sneller moet gaan dan de afgelopen jaren om in 2030 uit te komen op de benodigde 1,5 miljoen laadpalen.

'Meldpunt', vrijdag 24 september om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.