Vrijdag in 'Meldpunt': Leeftijd van port onder de loep

Hoe ouder een portwijn hoe lekkerder, maar ook hoe duurder. Maar kloppen de leeftijden op de etiketten van flessen port wel? 'Meldpunt' onderzoekt de werkelijke leeftijd van 10 en 20 jaar oude Tawny ports.

Port is rode wijn waar extra alcohol aan toe is gevoegd. Het wint aan smaak als het langer rijpt op eiken houten vaten. Consumenten betalen extra voor een oudere, smaakvollere port uit een goed oogstjaar. Eline Fens is portliefhebber: 'Port en een goede kaasplank zijn een perfecte match. Een ideale afsluiter van een gezellige avond. Maar welke port ik koop, hangt ook af van mijn budget.'

Een 20 jaar oude port kost tussen de 30 en 35 euro. Maar is de port in de fles ook daadwerkelijk zo oud als het etiket aangeeft? 'Meldpunt' laat flessen port onderzoeken door Centrum voor Isotopen Onderzoek (CIO) van de Universiteit van Groningen. Met behulp van koolstof-14 metingen stellen zij de exacte leeftijd van de port vast. 'Meldpunt' legt de verbluffende uitkomsten voor aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). In de studio reageren Peter van Houtert, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Wijnhandelaren en culinair journalist Eelco van Wieringen.

Bankfraude

Verder in 'Meldpunt': compenseert ABN AMRO slachtoffers van bank-helpdeskfraude?

Jetty Speelman (76) wordt gebeld door iemand die zegt van de helpdesk van ABN AMRO te zijn. Het telefoonnummer komt overeen met dat van de bank. Omdat er zogenaamd gefraudeerd zou zijn met haar bankrekening worden haar bankpassen opgehaald. Nadat haar bankpassen met pincode door een handlanger zijn opgehaald, wordt 10.000 euro van haar rekening afgeschreven. Mevrouw Speelman wordt bijgestaan door de Stichting Gedupeerden Internet Bankrekening Oplichting (GIBO)

Op 5 november vorig jaar vertelde Sjaak Jansen (71) in 'Meldpunt' over een vergelijkbare ervaring. Hij verliest ruim 7000 euro aan spaargeld. ABN Amro weigert in dit soort situaties de schade te vergoeden omdat deze rekeninghouders hun pincodes hebben afgegeven. Andere banken vergoeden vaak wel.

Elles de Bruin spreekt hierover met Hans Reus, hoofd betaalrekeningen van ABN AMRO en advocaat Marius Hupkes, die optreedt namens gedupeerden.

