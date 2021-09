Vrijdag in 'Meldpunt': Kwetsbare Nederlanders roepen op: haal die prik!

Circa 700.000 Nederlanders die geen of nauwelijks antistoffen aanmaken roepen niet-gevaccineerde Nederlanders op toch een prik te halen. Deze zogeheten non-responders zijn aan huis gekluisterd uit angst ongevaccineerden tegen te komen.

Want wie wel een prik heeft gehad, is veel minder besmettelijk, zo wordt vrijdag uitgelegd in 'Meldpunt'.

Brenda de Coninck (58) kreeg in 2017 een niertransplantatie. Ze slikt sindsdien afweeronderdrukkende medicijnen. Dat is goed voor haar nieuwe nier, maar gevolg is ook dat zij hierdoor geen antistoffen tegen corona aanmaakt. En mocht zij als nierpatiënt corona krijgen dan heeft zij een 25 procent hoger kans om te overlijden aan corona. Brenda leeft hierdoor al anderhalf jaar in isolement. Familie en vrienden ziet ze nauwelijks. 'Nederland gaat weer open, maar voor ons gaan veel deuren juist dicht', zegt Brenda.

Dat vindt ook Toki van ’t Land (77), die de bloedstollingsziekte ITP heeft. Ook zij is kwetsbaar omdat ze door haar medicatie niet beschermd is tegen corona. Zij verzorgt haar katten en haar tuin, maar komt de deur niet uit. Boodschappen komen met een besteldienst want Toki durft de supermarkt niet in. Ze is door haar isolement vrienden kwijtgeraakt. 'Wie zich niet laat vaccineren houdt geen rekening met ons', aldus Toki.

Wat vindt het MAX Opiniepanel hiervan? Moeten niet-gevaccineerden weggehouden worden van kwetsbare mensen? Mag een zorginstelling vaccinatie van het personeel verplichten? Aanstaande vrijdag zijn de uitslagen van deze enquête te zien in 'Meldpunt'. Ellen de Bruin bespreekt die uitslagen met Marjolein van Egmond, immunoloog Amsterdam UMC.

Geen nabestaandenpensioen

Verder in 'Meldpunt': Yvonne van Doorn dacht recht te hebben op nabestaandenpensioen van haar man. Maar toen hij overleed bleek hij het samenlevingscontract nooit te hebben opgestuurd naar het pensioenfonds. Terwijl dit wel moest. Nu krijgt zij niks. MAX Ombudsman Rogier de Haan onderzoekt of dit terecht is en geeft tips over hoe je het nabestaandenpensioen goed kan regelen.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 10 september om 19.20 uur op NPO 2.