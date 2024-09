Vrijdag in 'Meldpunt': 'Jacht op zzp'er leidt tot zorginfarct'

Nu de Belastingdienst van plan is de controle op schijnzelfstandigheid bij zzp'ers te intensiveren, breekt er paniek uit in de zorgsector.

De belangenvereniging voor zorgzelfstandigen vreest dat veel van hun leden de sector zullen verlaten, waardoor het personeelstekort in de zorg nog verder oploopt. Vakbond FNV is juist blij dat de zzp-teugels worden aangehaald.

Maureen Sluijs werkt als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg. Ze is enkele maanden geleden bewust overgestapt vanuit loondienst naar het zzp-schap, want ze wilde meer vrijheid in het rooster en een hoger loon. Mocht zij terug moeten naar loondienst, dan overweegt zij uit de gezondheidszorg te stappen. Volgens de Vereniging Zelfstandig Ondernemers in de Zorg leidt het verlies van zzp’ers tot een zorginfarct.

Roy Korbijn (foto) werkt in loondienst in de ouderenzorg en is kritisch op zorg-zzp’ers: 'Ze willen alleen maar werken als het uitkomt. Bovendien is er geen kwaliteitscontrole mogelijk op zzp’ers omdat ze geen onderdeel zijn van het vaste team', aldus Korbijn. Daarnaast hebben ouderen volgens Roy last van de vele wisselende gezichten.

Elles De Bruin gaat in de studio van 'Meldpunt' in gesprek met René Dongelmans, voorzitter van de Vereniging Zelfstandig Ondernemers in de Zorg en met Bert de Haas van FNV Zorg & Welzijn.

En verder: Banken betalen te veel berekende rente terug

Banken zijn verplicht om te veel berekende rente over leningen aan hun klanten terug te betalen. 'Meldpunt' besteedde hier eerder aandacht aan. Grace Pattie leest in een brief van ING dat de bank 2.400 euro aan rente te veel heeft berekend over een lening, maar zij krijgt daarvan slechts de helft terug omdat de lening ook op naam stond van haar inmiddels overleden man. Het is mevrouw Pattie volstrekt onduidelijk hoe zij als erfgenaam de overige 1.200 euro terug kan krijgen. MAX Ombudsman Rogier de Haan onderzoekt de zaak en gaat in overleg met ING over de restitutie.

'Meldpunt', vrijdag 20 september om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.