Vrijdag in 'Meldpunt': Honderden miljoenen aan pensioenen wachten op rechtmatige eigenaar

Honderden miljoenen aan niet uitgekeerde pensioenen liggen op de plank bij pensioenfondsen, te wachten op de rechtmatige eigenaren.

Vaak zijn het kleine pensioentjes van voor midden jaren tachtig. Maar die kleine pensioentjes kunnen veelal worden afgekocht voor duizenden euro’s. Het is te zien in 'Meldpunt' op vrijdag 20 december om 19.00 uur bij MAX op NPO 2.

'Meldpunt' toont een 81-jarig dame die tot haar grote verbazing ineens bericht krijgt van pensioenfonds Detailhandel. Het blijkt dat ze in haar jonge jaren een klein pensioen heeft opgebouwd bij een juwelier. Als ze dit pensioen laat afkopen, levert dit haar 2.400 euro op. En een Servische mevrouw die zeventien jaar werkte in een Rotterdams ziekenhuis bleek jarenlang onvindbaar in de registers van pensioenfonds ABP. Nu is ze alsnog gevonden en ontvangt ze voor de rest van haar leven 375 euro per maand, en een nabetaling van achterstallig pensioen van 15.000 euro.

ABP blijkt honderden miljoen euro’s opzij te zetten voor tienduizenden niet-opgehaalde pensioenen. Deels gaat het om mensen die in het buitenland wonen en daardoor moeilijker vindbaar zijn. Maar ook mensen die altijd in Nederland hebben gewoond, blijven soms buiten beeld van het pensioenfonds. Ook als mensen wél in beeld zijn bij het pensioenfonds, melden ze zich niet altijd.

In de studio reageren Henk van der Kolk, voorzitter van Pensioenfonds Detailhandel en MAX Ombudsman Rogier de Haan.

