Vrijdag in 'Meldpunt': het nijpende tekort aan seniorenwoningen

Dit jaar worden er slechts 2.700 seniorenwoningen gebouwd, dat moeten er 36.000 zijn om aan de behoefte te voldoen. Met de groei van het aantal ouderen is het niet gek dat verkassen van een grote eengezinswoning naar een appartement hierdoor bijna onmogelijk is.

Wat is er nodig om de huisvesting van ouderen vlot te trekken? Daarover gaat Meldpunt op vrijdag.

Ingrid Bruinooge huurt sinds 1995 een eengezinswoning in Geldrop. Ze wil nu graag kleiner en gelijkvloers gaan wonen in de buurt van voorzieningen. Maar de beperkte opties die er zijn, zijn fors duurder ondanks hun kleinere woonoppervlak. Ook in de koopmarkt valt weinig te kiezen voor senioren omdat er veel minder seniorenwoningen worden gebouwd dan nodig is, zo becijferde ABN Amro onlangs. Waarom wordt er zo weinig bijgebouwd en wat is hier aan te doen? Of valt het allemaal wel mee, zoals het Economisch Instituut voor de Bouw stelt.

Elles de Bruin bespreekt dit met Freek Koersvelt van WoonZorg Nederland, een landelijke woningcorporatie voor senioren, en met Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw.

En verder: antwoorden op kijkersvragen over reisboekingen

Als een Spaans appartement bij aankomst niet de beloofde hottub blijkt te hebben, wat kunt u dan doen en waar heeft u recht op? Paul Tekenbroek boekt een all inclusive cruise, maar moet voor veel zaken bijbetalen. Mag je dat nog all inclusive noemen?

Emmy Zundert zat een paar dagen zonder koffer in India door een fout van vliegtuigmaatschappij Lufthansa. Welke gemaakte onkosten mag zij dan declareren? Antwoorden op deze vragen komen van Babs van der Staak van de Consumentenbond.

'Meldpunt', vrijdag 24 mei om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.