Vrijdag in 'Meldpunt': grote achterstand met aanpak struikelstoepen

Diverse gemeentes lopen hopeloos achter met de aanpak van slechte bestrating van trottoirs en fietspaden. Met als gevolg dat wandelaars en fietsers ten val komen en letsel oplopen. Waarom blijft dit onderhoud achter?

Maakt dat gemeentes aansprakelijk voor letselschade? En hoe meldt u een probleem met de bestrating?

Struikelboulevard

Piet Brouwer uit Leeuwarden valt over een uitstekende stoeptegel, breekt op drie plaatsen zijn schouder en scheurt een spier. Bennie Persoon uit de Haagse wijk Loosduinen is een paar keer uit zijn rolstoel gevallen door slechte stoepen. Elles de Bruin bezoekt met meneer Persoon de Landréstraat die door bewoners 'de struikelboulevard' wordt genoemd.

Vier- tot vijfhonderd Haagse ouderen belanden jaarlijks op de spoedeisende hulp als gevolg van een val door slechte bestrating. Alleen in Den Haag staan 1400 meldingen open van achterstallig onderhoud aan trottoirs en fietspaden. De landelijke cijfers zijn niet veel beter. Acht van de tien gemeentes komen geld te kort. Hierdoor bezuinigen die ook op onderhoud aan de openbare ruimte. Door zo gaten in de begroting te dichten ontstaan er gaten en oneffenheden op straat. In de meeste gevallen gaat het om stoeptegels die omhoog worden gedrukt door boomwortels.

René Oudshoorn, raadslid uit Den Haag, zet zich in voor beter onderhoud aan bestrating en vertelt hierover in 'Meldpunt'. MAX Ombudsman Rogier de Haan licht toe wanneer de gemeente voor letselschade aansprakelijk is en wanneer niet.

Eiland geërfd

En verder: Riekje Hoffman heeft, met een groep anderen, een klein eiland geërfd in de Loosdrechtse plassen. Omdat het een natuurgebied is en er niets op gebouwd mag worden, verkopen zij het eilandje. Maar ook daarna blijft mevrouw Hoffman belastingaanslagen van de gemeente ontvangen. MAX Ombudsman Rogier de Haan bezoekt het eiland en gaat de strijd aan met de gemeentelijke bureaucratie.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 16 april om 19.20 uur op NPO 2.