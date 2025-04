Vrijdag in 'Meldpunt': gaat uw pensioen foutloos over naar het nieuwe stelsel?

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is in volle gang. Belangrijk hierbij is dat de gegevens van de pensioendeelnemers kloppen.

Verkeerde gegevens rondom echtscheidingen of het wisselen van baan kunnen zorgen voor een lager pensioen. Hebben de pensioenfondsen hun administratie wel op orde en controleert toezichthouder De Nederlandsche Bank deze data?

De afgelopen jaren heeft 'Meldpunt' meerdere keren laten zien hoe het mis kan gaan als pensioenfondsen hun gegevens niet op orde hebben. Fien en Diederik Eijsman vertellen in 2020 in 'Meldpunt' dat zij jarenlang onterecht zijn gekort op hun pensioen. ABP doet er jaren over om deze fout recht te zetten. Inmiddels is meneer Eijsman overleden en kan het echtpaar niet meer samen van hun welverdiende pensioen genieten. Ook Corrie Appeldoorn krijgt onlangs een bericht van haar pensioenfonds ABP. Het fonds heeft haar per abuis twee klantnummers gegeven en daardoor heeft ze jarenlang onterecht veertig procent te weinig pensioen gekregen.

Saskia Vastenburg en Gerbert Stomphorst staan nog volop in het werkzame leven. Als zij online in hun pensioenoverzicht kijken, is het voor hen niet duidelijk hoe hoog hun pensioen straks is en hoe dit is opgebouwd. 'Ik moet er ook vanuit gaan dat dit het is. Ik kan het nergens controleren', vertelt Gerbert. Volgens pensioenadviseur Jeroen Wolfsen is het moeilijk om fouten in je pensioenoverzicht op te sporen: 'Er staat alleen waar je recht op hebt, maar niet hoe je pensioen is opgebouwd en of het klopt.' In de studio praat Elles de Bruin met Harmen van Wijnen, algemeen directeur ABP, pensioenadvocaat Theo Gommer en MAX Ombudsman Rogier de Haan.

'Meldpunt', vrijdag 25 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.