Vrijdag in 'Meldpunt': erfenissen bij samengestelde gezinnen

Hoe verdeel je een erfenis als er naast kinderen ook stiefkinderen zijn? En wat als die kinderen gescheiden zijn en vanwege een nieuwe relatie ook stiefkinderen hebben?

Steeds meer Nederlanders wonen in samengestelde gezinnen. Als er na een overlijden vermogen te verdelen is, kan de afwikkeling van de nalatenschap zelfs met een testament ingewikkeld worden.

Renee van der Kooij vertelt dat de erfenis van haar ouders een jarenlang slepende kwestie was. Het leidde tot fikse ruzies binnen de familie met als resultaat dat de meeste gezinsleden geen contact meer met elkaar hebben. Haar ouders scheidden in 1973 en hertrouwden later. Toen haar moeder overleed, was er gesteggel over het huis waar zij met haar stiefvader in woonde. Hetzelfde gebeurde aan haar vaders kant: haar stiefmoeder bleef wonen in het huis van haar vader, maar verbrak alle communicatie. Uiteindelijk heeft mevrouw Van der Kooij acht jaar lang moeten strijden voor haar erfdeel. Elles de Bruin bespreekt in de studio van 'Meldpunt' deze complexe erfenis met erfrechtadvocaat Joost Diks en fiscaal jurist Nickey Smelt. Notaris Lucienne van der Geld vertelt hoe je complexe erfenissen het beste kunt regelen met een testament.

Verder in 'Meldpunt': geweigerd op een vlucht

Bernhard Koch vliegt samen met zijn vrouw, dochter en kleinzoon met Transavia naar Alicante. Bij de gate krijgt hij het aan de stok met één van de medewerkers. Een vrouw voor hem zou namelijk een te grote koffer hebben en moet hiervoor bijbetalen. Meneer Koch maakt hierop bezwaar, waarop hij vervolgens een briefje ontvangt met de mededeling dat het de laatste waarschuwing is. Hij verfrommelt het briefje en maakt een opmerking. Daarop hoort meneer Koch dat hij niet mee mag in het vliegtuig. Mag Transavia dit op deze manier doen? Elles de Bruin bespreekt het met MAX Ombudsman Jeanine Janssen.

'Meldpunt', vrijdag 8 november om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.