Vrijdag in 'Meldpunt': elektrisch rijden of toch weer brandstof?

Door het wegvallen van verschillende overheidsregelingen wordt elektrisch rijden fors duurder. Is het dan nog wel interessant om een elektrische auto aan te schaffen?

'Meldpunt' bespreekt in de studio de overheidsplannen met zowel een voor- als een tegenstander van elektrisch rijden.

Alexandra Blok heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en rijdt in een elektrisch bestelbusje. Ze wordt zeer kriegelig van alle mensen die wel de mond vol hebben over duurzaamheid en milieu, maar afhaken zodra ze de portemonnee moeten trekken. Zelf is mevrouw Blok erg tevreden over haar elektrisch bestelbusje en heeft ze geen accustress, omdat ze haar laadmomenten zorgvuldig plant. Aan de andere kant staat Hans Lok. Hij kocht vijf jaar geleden een elektrische auto, maar had hier snel spijt van. Zijn auto kon maar een afstand van 220 kilometer rijden en dat was net niet genoeg om zijn kinderen in Rotterdam te bezoeken. Een ander probleem waar hij tegenaan liep was het beperkte aanbod van laadpalen. Buiten dat, waren de palen die hij kon vinden vaak bezet of kapot. Na alle problemen is meneer Lok er zo klaar mee dat hij zijn elektrische auto weer verkoopt en inmiddels weer in een benzineauto rijdt.

Los van de accustress en de laadpaalproblemen leidt het afbouwen van stimuleringsmaatregelen tot twijfel bij potentiële elektrische rijders. Dit jaar eindigt de subsidie voor de aanschaf van een elektrische auto en zijn er plannen die ervoor zorgen dat elektrische rijders meer motorrijtuigenbelasting moeten gaan betalen dan gebruikers van een vergelijkbare auto op benzine.

Elles de Bruin bespreekt in de studio van 'Meldpunt' met Harm Zeven, expert elektrisch rijden van de ANWB, en met autojournalist Carlo Brantsen andere vormen van elektrisch rijden, zoals waterstof of e-fuel.

En verder: KPN laat het oude Ziggo-abonnement van nieuwe klant drie jaar doorlopen

Ziggo-klant Nel de Goede-Bollaart (86) verhuist in 2021 van een rijtjeshuis naar een seniorenflat waar KPN verplicht is. Ze maakt gebruik van de overstapservice van KPN en gaat ervan uit dat hiermee haar oude Ziggo-abonnement wordt stopgezet. Drie jaar later ontdekt haar nicht dat Ziggo maandelijks geld afschrijft, wat oploopt tot 2.332 euro. Wie zit hier nu fout? KPN, Ziggo of mevrouw De Goede? MAX Ombudsman Jeanine Janssen onderzoekt deze zaak en vertelt over de uitkomst.

