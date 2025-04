Vrijdag in 'Meldpunt': echtpaar raakt 71.000 euro kwijt via bankhelpdeskfraude

Jaarlijks zijn duizenden Nederlanders de dupe van bankhelpdeskfraude. Dat is een vorm van spoofing waarbij oplichters zich voordoen als een medewerker van een bank.

Tijdens een geraffineerd en manipulatief spel worden rekeninghouders overgehaald om grote bedragen over te maken. Hoe gaat deze fraude in zijn werk? En wat is de verantwoordelijkheid van de bank hierin?

Joke (71) en Fred (70) van Zegveld zijn gepensioneerde politieagenten en bankieren al meer dan vijftig jaar bij ING. Als zij worden gebeld door een ING-medewerkster die zegt dat er verdachte transacties worden gedaan, slaat de angst hen om het hart. Vanwege hun jarenlange vertrouwensband met ING ruiken ze geen onraad. Ook niet als ze even later worden gebeld door een helpdeskmedewerker van ING die hen vraagt om een remote access app te installeren, een manier om hun spaargeld zogenaamd veilig te stellen. Uiteindelijk maakt het echtpaar al hun spaargeld, 71.000 euro, over. Een dag later merken ze dat ze zijn opgelicht. 'Het was een psychologische gijzeling. We zaten vast in een rollenspel zonder de mogelijkheid om daaruit te komen', aldus meneer Van Zegveld.

Het echtpaar Van Zegveld doet aangifte en beroept zich op de coulanceregeling van ING, maar de bank wijst dit af. Het echtpaar meldt zich bij MAX Ombudsman Rogier de Haan die het niet eens is met de beslissing van ING. Samen met meneer Van Zegveld bezoekt hij de bank. Lukt het de MAX Ombudsman om de schade vergoed te krijgen?

Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen (VVD) maakt zich in Den Haag sterk voor een wijziging in de Telecomwet. In 75 procent van de gevallen van bankhelpdeskfraude zijn slachtoffers namelijk met de oplichters aan de telefoon. Door de wetswijziging kunnen banken bij een vermoeden van spoofing door een nepbankmedewerker zien of de gedupeerde op dat moment aan het bellen is en hoelang dit gesprek al duurt. Banken kunnen in het geval van helpdeskfraude de rekening blokkeren. Dit zogenaamde ‘line busy project’ is al een groot succes in het Verenigd Koninkrijk.

In de studio van 'Meldpunt' praat Elles de Bruin over dit onderwerp met Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken, neuropsycholoog Margriet Sitskoorn en MAX Ombudsman Rogier de Haan.

