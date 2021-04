Vrijdag in 'Meldpunt': de voordelen en risico's van prefab woningen

Binnen negen jaar moeten een miljoen nieuwe woningen gebouwd worden. Om het bouwtempo op te voeren en de huizen betaalbaar te houden wordt steeds meer gekeken naar prefab woningbouw. Complete huisonderdelen worden in een fabriek gemaakt en op de bouwplaats in elkaar worden gezet.

Dat klinkt mooi, maar gaat ook soms mis. De risico’s en voordelen van prefab bouw zijn te zien in 'Meldpunt' op vrijdag 30 april om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Safira Gambier is sinds twee weken de trotse bewoonster van een splinternieuwe woning in Uithoorn. Een woning met ‘nul op de meter’; gasvrij en gevoed met duurzame stroom. Het huis is in luttele weken neergezet dankzij prefab bouw. In de fabriek zijn bouwelementen in hoog tempo gefabriceerd. Op de bouwlocatie zijn de onderdelen als legoblokken in elkaar gezet.

'Meldpunt' neemt een kijkje in de fabriek van RC Panels, een bedrijf dat onderdelen maakt voor duurzame huizen.

In Ermelo zijn twee jaar geleden 24 prefab huizen neergezet door het bouwbedrijf Slokker. Mooie huizen, waar van de buitenkant gezien niks mis mee is. Maar bij een kleine inspectie binnen zijn scheuren en kieren te zien. Bewoonster Son Sardijn keek uit naar haar nieuwe huis, maar kan nu wel huilen. Over de voor- en nadelen van prefab huizen praat Elles de Bruin met bouwinnovator Marjet Rutten en Tweede Kamerlid van GroenLinks, Lisa Westerveld.

En verder in 'Meldpunt': Simon (86) en Nel (83) Kloosterman ontvangen een verkoper van een Rotterdamse beddenzaak aan huis. Uit een folder kiezen ze een boxspring van 7098 euro. Het bed zou aangepast zijn op de hulpbehoevendheid van deze twee ouderen. Maar het bed dat wordt geleverd, lijkt totaal niet op de foto in de folder. Het bed is te laag en de matrassen zijn te zacht en niet gestoffeerd. Een medewerker van het beddenbedrijf biedt nieuwe matrassen aan, maar dan moet het echtpaar wel 700 euro bijbetalen. Dat willen ze niet. MAX Ombudsman Jeanine Janssen laat het gekochte bed onderzoeken en haalt verhaal bij het beddenbedrijf.

