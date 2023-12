Vrijdag in 'Meldpunt': de strijd om een zuiniger energielabel

Wie een zuiniger energielabel heeft, kan zijn huis gemakkelijker verkopen en betaalt bovendien lagere energiekosten. Maar een zuinig energielabel krijgen blijkt lastiger dan gedacht.

Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat huizen met een zuinig energielabel niet alleen beter worden verkocht, ook het prijsverschil tussen woningen met een hoog en een laag energielabel loopt verder op. Die trend zet volgend jaar door, want wie vanaf 1 januari 2024 een huis met het zuinigste label (label A++++) wil kopen kan 50.000 euro meer hypotheek krijgen.

Vijf verschillende energielabels A

Elly Hes (80) woont in een compleet geïsoleerd vrijstaande bungalow. Ze heeft spouwisolatie in de muren, bodemafsluiters en isolatiekussens in de kruipruimte, HR++dubbelglas door het hele huis, acht zonnepanelen op het dak en een zuinige CV-ketel. Toch kreeg haar woning het energielabel B. Dat lijkt zuinig, maar dat is inmiddels het op vijf na zuinigste energielabel. Er zijn namelijk vijf verschillende energielabels A. Ze zou graag opnieuw haar woning laten inspecteren op energiezuinigheid, maar vindt geen bedrijf dat bij haar langskomt. Makelaar Dagmar Daae neemt ons mee tijdens een huisbezichtiging. 'Kopers zeggen nog net gedag en beginnen dan direct over het energielabel', vertelt Daae. Elles de Bruin praat in de studio van 'Meldpunt' door over energielabels van koopwoningen met Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis en Suzanne Hoogers van Milieu Centraal.

En verder: dagje uit blijkt verkoopreisje

Ursula Muestege (88) boekt bij 60 Plus Reizen voor 45 euro een dagje weg naar Elburg. Bij aankomst in een hotel voor een lunch wint mevrouw een reischeque ter waarde van 400 euro. Ze zet haar handtekening onder een cruisereis, maar na contact met haar kinderen annuleert ze de vakantie ter plaatse. Een paar weken later valt er een brief op de mat: ze blijkt toch aan de reis vast te zitten. Wil ze ervan af, dan moet ze alsnog veertig procent van de reissom betalen: 623 euro. Ging deze boeking wel volgens de regels? MAX Ombudsman Jeanine Janssen onderzoekt de klacht en licht de uitkomst toe in 'Meldpunt'.

