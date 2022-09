Vrijdag in 'Meldpunt': consument worstelt met energievragen

Betaal ik een hoog of een laag voorschot aan mijn energiebedrijf? En waarom verrekent mijn energiebedrijf de opbrengst van mijn zonnepanelen ineens maandelijks, in plaats van jaarlijks?

MAX Ombudsman Jeanine Janssen behandelt energievragen in 'Meldpunt'.

Nu de energiekosten zo hoog zijn dat ze de huur- of hypotheeklasten soms overstijgen is een slimme keuze van een energiecontract van groot belang. Maar consumenten lopen daarbij soms vast. Agnes de Rooij raakt haar opgebouwde voorschot van ruim duizend euro kwijt als haar energiebedrijf Anode Energie in december 2021 failliet gaat. Zij staat met duizenden schuldeisers in de rij om hiervan iets terug te krijgen. Na haar overstap naar een andere leverancier worstelt ze met de vraag: 'houd ik mijn voorschot laag, zodat ik niet voor de tweede keer slachtoffer van een faillissement word?' Of betaalt ze een reëel voorschot zodat ze aan het einde van het contract niet hoeft bij te betalen?

Verrekening zonnepanelen

Over de verrekening van de opbrengst van zonnepanelen bestaat onvrede. Hanneke van Deuren heeft zonnepanelen waarvan de opbrengst altijd jaarlijks werd verrekend met haar energieverbruik. Haar leverancier Budget Energie is van plan om deze ‘saldering’ bij mensen met een variabel contract maandelijks toe te passen. Dat zou zeer nadelig uitpakken voor mevrouw Van Deuren. De kilowatts die ze in de zomer te veel produceert, en met een opbrengst van een paar cent per kilowattuur teruglevert, moet ze in de winter voor 70 eurocent per kilowatt terugkopen van haar leverancier. Dat kost haar dan honderden euro’s per jaar. MAX Ombudsman Jeanine Janssen en Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis geven toelichting.

En verder: hoe handelt ING klachten over schrappen loyaliteitsbonus af?

Vorig jaar besteedde 'Meldpunt' aandacht aan het tegoed dat trouwe hypotheekklanten van ING in de loop der jaren hebben opgebouwd. Bij verhuizing konden zij hun zogenoemde loyaliteitsbonus, vaak duizenden euro’s, inruilen voor rentekorting op een nieuwe ING hypotheek. Totdat ING vorig jaar eenzijdig een streep zette door alle reeds opgebouwde loyaliteitsbonussen. Honderden boze reacties kwamen binnen bij MAX Ombudsman en de redactie van 'Meldpunt', samen goed voor miljoenen euro’s aan bonussen.

Pascal Frehé, zelf trouw ING klant, kaartte deze kwestie destijds bij 'Meldpunt' aan. Binnenkort gaat hij verhuizen. ING weigert om zijn opgebouwde bonus van bijna vijfduizend euro om te zetten in een korting op zijn nieuwe ING hypotheek. Frehé laat het er niet bij zitten, en stapt samen met MAX Ombudsman Rogier de Haan naar het financiële klachteninstituut Kifid.

'Meldpunt', vrijdag 30 september om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.