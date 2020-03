Vrijdag in 'Meldpunt': banken en politie over aanpak WhatsApp-fraude

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

In de eerste maanden van dit jaar is er een forse toename van fraude via WhatsApp. Ook bij de redactie van 'Meldpunt' komen hierover verhalen binnen.

Wat doen banken en politie met al deze meldingen? Dat is te zien in 'Meldpunt', vrijdag 13 maart om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Over 2019 is de schade van slachtoffers van WhatsApp een miljoen euro. Begin maart van dit jaar staat de teller al op 350.000 euro. De werkwijze is altijd hetzelfde: oplichters doen zich via de berichten-app voor als een bekende en proberen hun slachtoffers over te halen om geld over te maken.

Het overkomt ook Polly Blok. Een oplichter doet zich voor als haar dochter die dringend geld nodig heeft. Mevrouw Blok maakt 3.000 euro over. Als de fraude uitkomt, meldt ze dit bij politie en bank en wil zij de naam en het rekeningnummer van de dief doorgeven. Tot haar grote verontwaardiging doen politie en bank niets met haar melding. Mevrouw Blok voelt zich in de steek gelaten.

Ook 'Meldpunt'-presentatrice Elles de Bruin wordt op deze manier benaderd door een fraudeur. En ook als zij belt met de bank en de politie is er weinig interesse om de melding te noteren, laat staan hiermee onderzoek te doen.

In de studio reageren Fred Ootes, teamleider Cybercrime van de politie en Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland.

Coronavirus en ouderenzorg

Verder in 'Meldpunt': ouderen zijn extra kwestbaar voor het coronavirus. Hoe gaat de zorg hiermee om? Zorgorganisatie Sensire uit de Achterhoek heeft haar beleid hiervoor aangescherpt. Wie in de besmettingshaarden Noord-Italië, China of Zuid-Korea is geweest, mag niet bij cliënten komen, zowel thuis als in de zorginstellingen van Sensire. Dit geldt voor zowel bezoekers, leveranciers als (zorg)medewerkers. Hoe gaat de rest van de ouderzorginstellingen hiermee om? Is een bezoekje aan oma of opa nog wel verstandig? Toelichting komt van Conny Helder van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 13 maart om 19.20 uur op NPO 2.