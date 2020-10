Vrijdag in 'Meldpunt': ABP betaalt miljoenen aan pensioenen na

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Pensioenfonds ABP heeft de afgelopen maanden miljoenen euro's aan aanvullingen op pensioenen uitbetaald aan gepensioneerden. Ook heeft ABP hun pensioenen naar boven bijgesteld omdat zij recht bleken te hebben op een aanvulling.

Maar waarom laat het pensioenfonds deelnemers met een vergelijkbaar verzoek wachten tot 2021? En waarom vergoedt ABP niet automatisch de verschuldigde wettelijke rente? De bestuursvoorzitter van ABP is te gast in 'Meldpunt' op vrijdag 16 oktober om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

In januari van dit jaar liet MAX Ombudsman Rogier de Haan in 'Meldpunt' zien dat veel ABP-gepensioneerden recht hebben op een aanvulling wegens 'samenvallende diensttijd'. Dat is een regeling die geldt als een ABP-gepensioneerde en zijn of haar partner vóór 1 januari 1995 tegelijkertijd pensioen opbouwden bij ABP. Daarnaast hebben ook tweeverdieners die vóór 1 januari 1995 tegelijkertijd bij ABP en een ander pensioenfonds opbouwden, mogelijk recht op een aanvulling.

De telefoon bij de MAX Ombudsman stond roodgloeiend na de uitzending van 'Meldpunt' en een artikel in MAX Magazine. Duizenden gepensioneerden willen weten of ook zij recht hebben op een aanvulling. Velen hebben de nabetaling aangevraagd en gelukkig ontvangen. Ruim een kwart krijgt meer dan 10.000 euro nabetaald en krijgt daar bovenop een verhoging van hun maandelijkse pensioen. Zoals Henny (80) en Loet Bos (83) die vrijdag in 'Meldpunt' vertellen hoe hun aanvraag verliep.

Maar hoe staat met de vele aanvragen die nog niet zijn gehonoreerd, zoals die van Fien (75) en Diederik (80) Eijsman. Zij krijgen niet eerder dan in maart 2021 antwoord op hun aanvraag. En waarom wordt bij de correctie van het pensioen niet de wettelijke rente op de aanvulling automatisch vergoed? Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter ABP geeft vrijdag antwoord op deze en vele andere vragen.

Diploma kwijt

Diana Loupias is haar diploma kwijt van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk die ze eind jaren negentig volgde aan een ROC in Amsterdam. En dat papiertje heeft ze toch echt nodig om aangenomen te worden in de kinderopvang. Zij is niet de enige. Jaarlijks melden duizenden Nederlanders zich bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) omdat ze hun diploma kwijt zijn en deze moeten laten zien aan een nieuwe werkgever. Diana heeft extra pech, want als zij navraag doet bij haar opleiding, blijken ook zij het diploma, ondanks de geldende bewaarplicht van 30 jaar, niet meer te hebben. Wat kan je dan nog doen? Opnieuw naar school? Toelichting komt van Dik van der Wal van DUO.

'Meldpunt', vrijdag 16 oktober om 19.20 uur bij Omroep MAX op NPO 2.