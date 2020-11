Vrijdag in 'De Rijdende Rechter': Gameboy

Foto: © KRO-NCRV 2020

'De Rijdende Rechter' is deze week in Limburg voor een zaak tussen Yvonne Bourry en haar buren, de familie Schaeks. Yvonne ervaart geluidsoverlast van de buren, door het gamen van de buurjongen.

Volgens Yvonne speelt hij dag en nacht op zijn spelcomputer. Volgens de familie Schaeks is daar niets van waar en is juist Yvonne degene die overlast veroorzaakt. Ze houden elkaar over en weer uit hun slaap. De sfeer wordt er niet beter op. Er ligt een schone taak voor Meester John Reid om uit te zoeken waar het geluid vandaan komt.

'De Rijdende Rechter', vrijdag 6 november om 21.35 uur op NPO 2.