Vrijdag 'CRIMEDOCS: Love & Hate' op NPO 3

Na jarenlang te hebben geklaagd dat hij wordt gepest vanwege zijn geaardheid, neemt tiener Abel Cedeno uit New York voor het eerst een mes mee naar school, 'uit zelfbescherming'.

Binnen een paar uur is een van zijn klasgenoten dood en een andere zwaargewond. Omdat Abel beweert dat het zelfverdediging was, zorgt het verhaal voor een sensatie in de media en zaait het verdeeldheid in de stad tussen de zwarte gemeenschap en de LHBTI+-gemeenschap. Dit fascinerende moordmysterie stelt onze vooroordelen op de proef en werpt de vraag op wanneer een moordenaar het slachtoffer is en hoe het slachtoffer tot de slechterik wordt.

'CRIMEDOCS: Love & Hate', vrijdag 25 februari om 21.00 uur bij AVROTROS op NPO 3.