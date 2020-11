Vreugde en verdriet in het dierenasiel in '2Doc: Dierbaren' bij BNNVARA

In '2Doc: Dierbaren' zijn we aan de hand van een onophoudelijke stroom afgedankte huisdieren getuige van het dagelijks leven in een dierenasiel. Levensgevaarlijke honden, zielige straatkatjes en gedumpte konijnen: verzorgers en vrijwilligers trotseren met een hart vol dierenliefde de stank en agressie waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden.

En ook beleven we met hen de vreugde en het verdriet als het goed of slecht gaat met de dieren. Met aandachtige verzorging en training worden de 'kanshebbers' weer opgeknapt en klaargestoomd voor een match met een mogelijk nieuw baasje. Alles draait erom de verschoppelingen een nieuw thuis te geven. Het asiel is een toevluchtsoord waar mensen onvoorwaardelijke liefde geven en troost vinden bij hun dierbaren.

Huisdieren als statussymbool

In een wereld vol leed bokst een kleine gemeenschap van kwetsbare dieren en liefhebbende mensen tegen de tijdgeest waarin liefde en mededogen langs de meetlat van de consument ligt. Huisdieren zijn metgezellen, maar ook statussymbolen, waar steeds hogere eisen aan gesteld worden. Via de dieren ervaren we de liefde en zorg van het personeel dat, vanaf het moment dat een dier aankomt, begint met testen, keuren en werken aan het wankele herstel van de vaak verwaarloosde beesten. Met de grootst mogelijk toewijding maken ze de asieldieren klaar tot het moment dat ze gezond naar een nieuw baasje kunnen. Of, als ze niet meer te redden zijn, te laten inslapen. In de microkosmos van het dierenasiel worden vragen opgeroepen over de verhouding tussen mens en dier.

Dierbaren is 2Doc IDFA Primeur

Dierbaren is geselecteerd voor de IDFA Competition for Dutch Documentary en is één van de vijf '2Doc IDFA Primeurs'. De film heeft hiervoor ook een Engelse titel gekregen: 'Sheltered'. De documentaire gaat in première tijdens IDFA op 19 november in Eye Filmmuseum (afhankelijk van de corona-maatregelen).

Dierbaren is een film van regisseur Saskia Gubbels en is een coproductie van DOXY Films en BNNVARA. Deze documentaire is gefilmd in DOA het asiel van Amsterdam.

'2Doc: Dierbaren', maandag 23 november om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.