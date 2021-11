'VPRO Tegenlicht': Rijden op zon

Schoon vervoer komt binnen handbereik en is nog zelfladend ook. De zonneauto, een elektrische auto met ingebouwde zonnepanelen, komt in 2022 op de markt. En deze solar mobility-sector wordt nu eens niet door het machtige Silicon Valley aangevoerd, maar door Nederland.

'VPRO Tegenlicht' test in Rijden op zon de kersverse modellen en spreekt de ontwerpers over hun dromen en de hinderpalen.

Vanaf 2030 mogen er in Nederland geen nieuwe auto’s worden verkocht die op benzine of diesel rijden. Maar waar gaan we dan op rijden? Elektrisch rijden gaat binnenkort een nieuwe dimensie krijgen. Waar we nu nog steeds een stekker in het stopcontact moeten steken om de auto op te laden zou het zomaar kunnen zijn dat de zon een belangrijk deel van het opladen van onze auto’s gaat overnemen.

De makers van Stella Vita, een camper op zonne-energie, willen bewijzen dat je met hun autonome camper écht kunt touren. De camper rijdt van Eindhoven naar Tarifa (Spanje) en stopt in allerlei steden. Stella Vita wil met de zonnecamper een nieuwe trend in gang zetten: SHOW, Sustainable House on Wheels.

'VPRO Tegenlicht' kijkt ook naar de politieke lobby die onder meer zonneautofabrikant Lightyear samen met het Duitse Sono is gestart (de ASOM, Association for Solar Mobility) om de zonneauto in Europa een aparte status te geven. Niet alleen rijdt de Lightyear One op zonne-energie, de auto rijdt volgens eigen zeggen 70 tot 80% zuiniger dan alle andere elektrische auto’s. Vooralsnog zijn de auto’s duur, maar Lightyear en Sono willen de wereld veroveren met betaalbare zonne-auto’s.

Bonna Newman, zonnecel-onderzoeker bij TNO, laat de mogelijkheden van solar mobility zien. Zij werkt aan gebogen zonnecellen die bedoeld zijn voor de automarkt. Newman is ervan overtuigd dat rijden op zonne-energie vanaf 2025 een ware revolutie in het elektrisch rijden zal veroorzaken.

Regie: Rob van Hattum

Research: William de Bruijn

Productie: Jeroen Beumer

Eindredactie: Geert Rozinga, Doke Romeijn

'VPRO Tegenlicht: Rijden op zon', zondag 21 november om 22.05 uur bij de VPRO op NPO 2.