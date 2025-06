VPRO Jeugd volgt aanstormend voetbaltalent Lily Yohannes

Lily Yohannes (17) ademt voetbal: het is haar hele leven. Het Amerikaanse talent kwam op 9-jarige leeftijd naar Nederland en werd gescout door Ajax. Wat volgde was een droomdebuut in de UEFA Womens Champions League, talloze doelpunten in de Nederlandse Eredivisie en eindeloos veel jonge fans.

De documentaireserie 'Koplopers' van VPRO Jeugd volgt deze jonge hoogvlieger in aanloop naar een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen, de Klassieker: Ajax tegen Feyenoord.

'Koplopers x Lily' geeft een kijkje in het leven van topatleet Lily Yohannes. Hoe combineer je je middelbare school met spelen in de Eredivisie? Hoe deal je met al die aandacht en schreeuwende fans die je naam scanderen? Welke rol speelt voetbal in je ergens thuisvoelen, als je naar de andere kant van de wereld verhuist? En wat betekent je familie voor je? Met ijzeren discipline volgt Lily een strak schema van trainen, school en rust. Alles voor haar grote liefde: voetbal.

Regie: Kim Faber

Kim Faber (1990) studeerde in 2014 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met de documentaire 'Ik laat je gaan'. Een film over het zelfbeschikkingsrecht van psychiatrisch patiënten. Na haar deelname aan de Kids & Docs workshop in 2018 heeft Kim meerdere jeugddocumentaires gemaakt. Voor de VPRO maakte ze de serie 'Nog een week' die werd verkozen tot de beste Nederlandse non-fictie serie op Cinekid (2019) en de documentaire 'Zomerdromen' (2025).

'Koplopers'

'Koplopers' is een portretserie van VPRO Jeugd over aanstormende talenten, de Lieke Martens en Ronnie Flexen van de toekomst, gemaakt door jonge regisseurs. Een ongefilterde en intieme blik in de levens van jonge, rijzende sterren, die laat zien hoe de weg naar roem er écht uitziet.

'Koplopers x Lily', zondag 29 juni om 19.20 uur uur bij de VPRO op NPO Zapp en NPO Start.