'VPRO Cinema Extra' over regie

In 'VPRO Cinema Extra' spreekt filmjournalist Noa Johannes maandelijks met nationale en internationale makers over de bijzondere wereld achter het witte doek.

In elke aflevering ontmoet ze zowel een gevestigde naam als een jong talent uit hetzelfde vakgebied, met dit keer twee regisseurs: de Amerikaanse David Lowery en de Nederlandse Zara Dwinger.

Aflevering 17: Regie

Zara Dwinger is een van de ambitieuze talenten van nu. Kort nadat ze afstudeerde aan de Filmacademie imponeerde ze met de films 'Yulia & Juliet' (dong op het filmfestival van Berlijn mee naar een Kristallen Beer), 'Sirene' en 'Het meisje dat vervloekt' was. De jonge regisseur vertelt onder meer over een film die haar inspireerde: 'Morvern Callar' van Lynne Ramsay.

De hoofdgast in deze aflevering is David Lowery. De Amerikaan, die zijn films ook vaak zelf monteert en schrijft, heeft een carrière waar veel makers van dromen. Naast wereldwijd bekroonde arthousefilms zoals 'A Ghost Story' en 'The Green Knight', maakte hij grote publieksfilms als 'Pete's Dragon' en 'The Old Man and The Gun'. In 2023 komt de nieuwe film van Lowery uit, de familiefilm 'Peter Pan & Wendy'. In 'VPRO Cinema Extra' vertelt hij aan de hand van drie films over zijn bijzondere carrière tot nu toe.

Aansluitend op de aflevering is 'The Old Man and the Gun' te zien.

'VPRO Cinema Extra: Regie', zaterdag 3 december om 21.30 uur bij de VPRO op NPO 2 Extra met aansluitend de film 'The Old Man and the Gun'.