'Volle Zalen' donderdag over Thomas van Luyn

Wat doe je als je je moeizaam sociaal verhoudt tot andere mensen, zelfs tot je naasten? Als je op onbegrip stuit omdat het voortdurend stormt in je hoofd?

Als de buitenwereld door je stoornis soms weinig van je begrijpt? Dan maak je daar een theatervoorstelling over en ga je op een podium staan. Dat is wat cabaretier, komiek en theatermaker Thomas van Luyn eind 2024 deed en dit najaar opnieuw zal doen. Aan Cornald Maas vertelt hij over zijn worsteling met ADHD en over zijn voorstelling De Grote ADHD Experivaganza.

