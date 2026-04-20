'Volle Zalen' dinsdag met Jörgen Raymann

Reportageprogramma met Cornald Maas waarin bekende theater persoonlijkheden uit de wereld van cabaret, toneel en muziek op bijzondere wijze worden geportretteerd.

In Rotterdam keert Jörgen Raymann terug naar de plek waar het allemaal begon, zoals Comedy Factor, waar hij zijn eerste optreden deed en werd ontdekt voor televisie. Ook spreekt hij open over een moeilijke periode met schulden. Thuis in Almere komt ook zijn vrouw aan het woord. Voor het eerst in jaren wil hij niet meer de wereld verbeteren, maar juist met een open blik het gesprek aangaan.

'Volle Zalen', vanaf dinsdag 21 april om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.