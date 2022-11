'Volle Zalen' deze week met Adelheid Roosen

Al zeven seizoenen maakt Cornald Maas intieme, ontroerende en persoonlijke portretten van theaterpersoonlijkheden. In deze aflevering van 'Volle Zalen' theaterpersoonlijkheid Adelheid Roosen.

Met haar theatervoorstellingen geeft ze een stem aan hen die zelden worden gehoord. Zoals in haar zogeheten ‘wijksafari's’ - locatietheater waarbij de bewoners zelf een rol spelen in de voorstelling. Ze vonden al plaats in de Amsterdamse Bijlmer, in de wijk Utrecht Overvecht en in Mexico. Nu gaat Roosen ervoor naar Tanger, Marokko en Volle Zalen reist met haar mee. Ook bezoekt Maas met haar de nonnenschool waar ze op jonge leeftijd geen enkele vrijheid ervoer.

